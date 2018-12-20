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13 Февраля 2019, 14:21 | Регион сегодня |

Во Владивостоке долгожданный рыбный рынок получил землю в районе опоры Золотого моста

Огромное значение будет имеет "пятый фасад" рыбного рынка

Каким будет рыбный рынок во Владивостоке в районе Корабельной Набережной, - этот вопрос обсудили в ходе совещания в администрации Владивостока под руководством и.о. главы города Олега Гуменюка.

Основанием для организации совещания стал тот факт, что в ноябре 2018 года администрация Владивостока предоставила компании ООО «Фар Лайн ДВ» в долгосрочную аренду земельный участок в районе опоры Золотого моста для реализации инвестиционного проекта «Рыбный рынок». Участниками совещания стали представители профильных управлений мэрии, а также генеральный директор компании-инвестора – ООО «Фар Лайн ДВ» Игорь Улейский и руководитель инвестиционных проектов «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Станислав Варнаков, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в аминистрации Владиостока.

Совещание в администрации Владивостока по вопросу реализации проекта "Рыбный рынок во Владивостоке".

«Вопрос создания рыбного рынка во Владивостоке обсуждается уже не первый год, и жители города давно ждут его, - открыл совещание Олег Гуменюк. -  Этот объект станет значимым и для развития туризма. Поэтому нам очень важно обсудить - каким видится инвестору рыбный рынок, каковы сроки строительства, внешний вид, параметры. Готовы обсуждать также проблемы реализации проекта, в том числе, вопросы, где требуется наша поддержка».

Руководитель администрации Владивостока напомнил, что поручение  о строительстве рыбного рынка – на контроле у губернатора края Олега Кожемяко, а также у заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

Как рассказал генеральный директор ООО «Фар Лайн ДВ» Игорь Улейский, компания, созданная специально для реализации проекта рыбного рынка, получила статус резидента Свободного порта Владивосток.

«Партнерами и соинвесторами проекта готовы выступить как российские рыбопромышленные предприятия, которые могут поставлять самую свежую продукцию, в том числе, прямо к причалу, так и авторитетные зарубежные компании, имеющие огромный и успешный опыт создания подобного рода объектов. Среди них - японская компания Kiyomura Corporation и южнокорейский холдинг Hanaro Holdings, - проинформировал Игорь Улейский. – В качестве проектировщика мы пригласили опытную проектную организацию «КФК». По результатам предварительного обсуждения, планируется построить здание 4-5 этажей общей площадью порядка 15 тысяч кв. метров, каждый этаж – со своим функциональным назначением.  Так, первый этаж должен занять непосредственно рыбный рынок, причем предпочтительно торговля будет осуществляться не по принципу супермаркета, и именно рынка – где свою продукцию будут предлагать разные пользователи торговых мест. Особый элемент – шоу-рум, где в специальных аквариумах посетители смогут понаблюдать за живыми морскими обитателями».

В проекте – создание на верхних этажах ресторанов японской, корейской и традиционной русской кухни, рыбной биржи, продажа сопутствующих товаров – например, товаров для рыбалки, туров по Приморскому краю  Дальнему Востоку и т.п.

Как подчеркнул руководитель «Фар Лайн ДВ», объект считается технически сложным, так как необходимо предусмотреть технологии для передержки живой рыбы и морепродуктов, переработку и пищевое производство, холодильное и вентиляционное оборудование самого современного уровня и многое другое.  

«Участок в самом центре Владивостока, на котором планируется строительство рыбного рынка, накладывает особую ответственность на застройщиков, поскольку имеет огромное значение для города, - считает советник главы города по вопросам архитектуры Анатолий Мельник. – Именно поэтому необходимо очень тщательно подойти к его внешнему виду. Объект будет просматриваться не только с Корабельной Набережной, но и с моря, со Светланской, с различных видовых площадок сверху, поэтому огромное значение имеет «пятый фасад» - то есть крыша. В свое время среди эскизных предложений предлагалось здание в форме ската – это была интересная идея. Надеюсь, проектировщики предложат не менее эффектные решения. И если объект получится достойным, он просто обречен стать еще одной визитной карточкой Владивостока».

Начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова подчеркнула, что в процессе подготовки проекта планировки участка необходимо учесть все нормы проектирования, в том числе, зоны объектов исторического наследия. Руководитель управления заверила: администрация Владивостока готова решать возникающие проблемы в оперативном порядке,  так как город заинтересован в скорейшей реализации проекта.

Обязательно предусмотреть достаточное количество парковочных мест и в целом самым ответственным образом отнестись к проектированию такого значимого и долгожданного объекта – с таким предложением обратился к инвесторам и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк.

«Мы готовы оказывать вам поддержку, но необходимо, чтобы ваша организация также в полном объеме исполнила все взятые обязательства, и здесь не появился «просто рынок» или очередной торговый центр с хостелом, - подчеркнул руководитель администрации. – Владивосток должен получить действительно яркий объект – туристический, культурный, архитектурный, с высоким уровнем сервиса».

В завершение совещания были выработаны пути совместной работы и «дорожная карта» – в целях реализации проекта.    

Анастасия Котлярова (фото)

Журнал "Дальневосточный капитал".

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Комментарии
  • Псевдоним15:03, 13.02.2019

    Жители сразу могут губы закатать. . . рынок будет для иностранных туристов. . .
  • Псевдоним20:22, 13.02.2019

    Позорная власть в крае. Не называйте свой бизнес рыбным рынком. При вашей власти НИКОГДА рыбного рынка в городе на море не будет. Настоящий рыбный рынок под мостом не может быть по умолчанию. Очередной супермаркет приближенных к власти бизнесменов. Рынок должен быть муниципальный и в районе нефтебазы-столетия для оптовиков а не для красоты и галочки.
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