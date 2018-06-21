|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 09 Июля, 23:31 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Онлайн-конференцию "Банки в российских регионах" проводит Райффайзенбанк
Большинство экспертов уверены: российский рынок банковских услуг обладает значительным потенциалом роста. Результаты деятельности банковского сектора в 2012 году дают достаточно оснований для оптимизма в отношении способности большинства российских банков противостоять возникающим угрозам и вызовам российской экономики.
Поскольку столичные рынки уже насыщены и высококонкурентны, в поисках новых клиентов банки идут на периферию. При этом региональный банковский бизнес в ближайшее время будет активно развиваться как в розничном, так и в корпоративном направлении. Так например, в 2012 году доля участия регионов в валовом доходе Райффайзенбанка составила почти 40%. Банк открыл в 2012 году 9 новых отделений в 9 городах и планирует продолжить наращивание регионального присутствия в 2013 году.
Насколько успешно федеральные банки конкурируют с региональными? Какой вклад в рост банковского сектора обеспечивает региональная экспансия крупных банков? Какие регионы наиболее привлекательны для банковской экспансии?
На какие продукты банки будут делать ставку в 2013 году и почему? Какие новые сервисы, продукты и форматы обслуживания рассматриваются? Учитывается ли региональная специфика при разработке банковских продуктов? Все это и многое другое предлагаем обсудить в рамках онлайн-конференции.
Вы можете уже сейчас оставлять свои вопросы на страничке конференции http://www.raiffeisen.ru/about/pr/conference/. Для участия регистрация не требуется.
- Во Владивостоке продолжается реформа общественного транспорта
- Из Приморья американский танк "Шерман" отправится в Хабаровск
- Владивостокская крепость должна стать туристической "гордостью нашего города"
- Глава Владивостока получил персональное приглашение от правительства Сингапура
- Глава Владивостока по-честному ответил на вопросы молодежи
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
- В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы
- С 14 июля по Владивостоку можно путешествовать с профессиональным гидом бесплатно
- Во Владивостоке будет открыт бесплатный пункт приема автопокрышек
- Желающих работать на Дальнем Востоке ищут в Instagram
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.