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В Приморье официально утверждена еще одна территория опережающего развития
На Дальнем Востоке официально утверждена еще одна территория опережающего развития - «Нефтехимический». Министерство по развитию Дальнего Востока сегодня, 11 марта, утвердило в Правительстве России Постановление о создании в Приморском крае ТОР «Нефтехимический». Документ подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
По оценке Минвостокразвития России, создание ТОР «Нефтехимический» обеспечит привлечение более 540 млрд рублей частных инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 3,5 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2025 года составят более 111,7 млрд рублей.
Планируется, что проект будет реализован в две очереди. Первая предполагает создание производства по нефтепереработке мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая будет связана с производством нефтехимии мощностью 3,4 млн тонн по сырью.
«Проект принесет Дальнему Востоку значительный объем инвестиций. Безусловно, они будут реализованы не за год и не за два. Это очень масштабный стратегически важный для экономики страны проект. Строительство ВНХК, как и другие крупнейшие проекты, требует слаженной совместной работы федеральных, региональных и муниципальных властей, государственных компаний», – прокомментировал глава Минвостокразвития России Александр Галушка.
Вице-премьер - полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев отметил, что в рамках территории «Нефтехимический» будет реализован крупнейший инвестиционный проект в макрорегионе, который также позволит решить ряд важнейших социальных задач.
«То, что уже сделано, - это только старт нашей большой работы по развитию Дальнего Востока. Одна из приоритетных задач сегодня - создание территорий опережающего развития, мы продолжим эту работу. В рамках реализации ТОР планируется обеспечить жильем специалистов, которые будут трудиться на таком крупном производстве. Как и для судоверфи «Звезда», якорного резидента ТОРа «Большой Камень», для работников завода Восточной нефтехимической компании будет построен целый микрорайон со всей необходимой инфраструктурой – детскими садами, школами, поликлиниками, спортивными площадками», - уточнил Юрий Трутнев.
По мнению главы Приморского края Владимира Миклушевского сегодня на Дальнем Востоке созданы беспрецедентные механизмы поддержки бизнеса. Новая территория опережающего развития даст мощный импульс для развития нефтехимического кластера в регионе.
«Край сможет обеспечить свои растущие потребности в высококачественном топливе, а также помогать в этом своим соседям-дальневосточникам. Кроме того, реализация этого проекта, на мой взгляд, это важный шаг для перехода от экспорта сырья к поставке на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона товаров с высокой добавленной стоимостью. По оценкам экспертов, за 10 лет региональный продукт только от реализации этих проектов вырастет в 2,5 раза», – добавил губернатор.
Напомним, ТОР «Нефтехимический» в Партизанском районе Приморского края была рассмотрена и одобрена на Правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе 17 февраля.
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