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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 14 Апреля, 03:07 |
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В AZIMUT Отель Владивосток состоится "Русское застолье"
AZIMUT Отель Владивосток представляет новое предложение для иностранных гостей, которое предполагает знакомство с русской культурой и кухней. Презентация проекта пройдет для партнеров туристических и экскурсионных компаний, сотрудников азиатских консульств. На вечере русской культуры гости смогут познакомиться с традициями русского гостеприимства и попробовать блюда национальной кухни - щи из квашеной капусты, котлеты «Пожарские», расстегай с рыбой, блины с медом, кисель и т.д. Также во время мероприятия состоится мастер-класс по росписи пряников, фотосессия «русский уголок», выступление баяниста и традиционные русские забавы.
Генеральный менеджер AZIMUT Отель Владивосток Татьяна Попова: «В последние несколько лет мы наблюдаем высокий поток туристов из Китая. Например, в прошлом году в целом по сети доля китайских туристов выросла в 2,5 раза. Возросло и число туристов из других азиатских стран. Поэтому мы готовим новинки, которые могут быть интересны иностранным гостям. Надеемся, что наш новый проект придется по вкусу».
AZIMUT Hotels – международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. На сегодняшний день включает 26 отелей бизнес-класса в 19 городах России, Германии и Австрии. AZIMUT Hotels управляет гостиницами, находящимися в собственности, на основании контракта на управление и на правах долгосрочной аренды. Председатель Совета директоров – Александр Клячин.
AZIMUT Hotels в России (Астрахань, Владивосток, Воронеж, Кострома, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Самара, Сочи, Уфа); в Германии (Берлин, Дрезден, Кельн, Мюнхен, Нюрнберг, Эрдинг); в Австрии (Вена); AZIMUT–проекты в городах России и СНГ.
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