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Музыканты из столицы Техаса сыграют хип-хоп в Находке и Владивостоке

Сегодня, 14 апреля, дуэт The Bishops выступит во Владивостоке в клубе "Водолей"

Дуэт The Bishops из Остина, штат Техас выступит в музыкальных клубах Находки, Владивостока и Хабаровска. Американские исполнители прибывают на Дальний Восток после шоу в Москве и Екатеринбурге, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Генеральном консульстве США во Владивостоке.

Название дуэта – это фамилия его основателей, брата и сестры Троя (Troy) и Кары (Cara) Бишоп.  Трой  и Кара увлеклись музыкальным творчеством под влиянием своего старшего брата, рэппера Криса Бишопа. Трою Бишопу было всего 12 лет, когда он присоединился к экспериментам старшего брата с программным обеспечением FL Studio и начал продюсировать оригинальную музыку и тексты в стиле хип-хоп и R&B.

Младшая сестра Кара Бишоп училась в художественной школе, увлекалась творчеством Пикассо, Матисса и мечтала о карьере художника, но братья убедили ее взять в руки гитару. Тем более, что у сестры были неплохие вокальные данные и поэтический талант. Постепенно Bishops получили известность в Остине, и сейчас они исполняют свои оригинальные тексты под собственную музыку.

“Остин провозглашает себя «мировой столицей живой музыки», - рассказывает консул по культуре Дэррен Тис -  В городе насчитывается 200 клубов и залов, а также проводится два крупнейших музыкальных фестиваля в мире -  знаменитый SXSW and Austin City Limits, которые собирают свыше 2000 исполнителей и почти полмиллионна слушателей. Кроме того, Остин считается законодателем новых трендов современной культуры, многие мои любимые группы вышли из этого города».  

«Критики считают The Bishops одной из тех групп, которые находятся в процессе поиска и эксперимента, - продолжает Дэррен Тис. - В 2018 году газета “Остин Кроникл” внесла их в «дюжину музыкальных прорывов фестиваля SXSW». Мне кажется, они найдут немало единомышленников на Дальнем Востоке, где молодежь тоже открыта новым веяниям – в этом я неоднократно убеждался за два года своей работы в регионе.»

Сами участники The Bishops заявляют, что их стиль – это «нечто более широкое, чем традиционный хип-хоп».  В своем творчестве они «переплетают элементы хип-хопа, электроники, поп-музыки и джаза, чтобы сформировать своей собственный полифонический саунд - одновременно футуристический и земной».  Воспитанные в одной семье, они «направляют свои музыкальные дары как на исцеление, так и на создание новых фантасмагорий и мифологий».

Расписание гастролей Bishops на Дальнем Востоке:

13 апреля в 20:00 -  Находка, “Cat & Clover”, рабочий переулок, 1-А

14 апреля в 20:00 – Владивосток, “Водолей”, Суханова, 3

15 апреля в 20:00 – Хабаровск, “Дерзкий Койот», Стрельникова, 4

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: хип-хоп  the bishops  музыка 


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Комментарии
  • Псевдоним17:41, 14.04.2019

    В россияни и своего такого г. . . . . а хватает, так ещё и Пиндосовское привезли. . . а нам на????? . . . . .
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