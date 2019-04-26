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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 13 Мая, 23:22 |
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У главы Владивостока появился новый заместитель
Игорь Белов назначен заместителем главы администрации Владивостока. Он будет осуществлять общее руководство управлением градостроительства и архитектуры и управлением по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Игорь Белов родился в 1964 году во Владивостоке. В 1987 году окончил Дальневосточный политехнический институт им. В. В. Куйбышева по специальности «Архитектура». Трудовой путь начинал в качестве слесаря по ремонту оборудования на заводе «Радиоприбор». В разное время работал в должности начальника отдела архитектуры в администрации Владивостока, заместителя главы администрации Благовещенска, а в последние годы - генерального директора научно-проектного центра.
Также имеет почетные награды: грамоты от Государственной Думы РФ и Министерства регионального развития Российской Федерации.
К обязанностям заместителя главы администрации Владивостока Игорь Белов приступил 6 мая.
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