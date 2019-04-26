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13 Мая 2019, 17:47 | Регион сегодня |
Во Владивостоке ограничат движение транспорта
Объезд будет организован по улицам Алеутская, Светланская, Океанский проспект, Фонтанная и Семеновская.
В субботу во Владивостоке на время проведения «Ночи музеев» ограничат движение транспорта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
В предстоящую субботу, 18 мая, Владивосток в очередной раз присоединится к международной акции «Ночь музеев». В связи с этим в центре города временно ограничат движение и парковку автотранспорта.
Так, с 06:00 18 мая до 02:00 19 мая движение будет ограничено на участке автомобильной дороги по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской.
Объезд будет организован по улицам Алеутская, Светланская, Океанский проспект, Фонтанная и Семеновская.
Теги: движение транспорт ночь музеев
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