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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 13 Июня, 16:32 |
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Во Владивостоке названы пляжи, где отдыхать можно, а купаться - нет
С 15 июня и в течение всего лета на пляжах Владивостока будут работать спасатели, а арендаторы создадут все условия для безопасного отдыха горожан и гостей краевого центра.
В преддверии начала купального сезона пляжи проверила специальная комиссия. К работе были допущены все муниципальные прибрежные территории, где организованы места для отдыха и купания, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
«В числе муниципальных мест, где разрешено купание по итогам проб качества воды – пляж парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо и «Ривьера-Лагуна» на станции Санаторной, а также бухта Аякс на острове Русский. В числе мест отдыха у воды, где можно отдохнуть, но нельзя купаться, - прибрежные территории в районе станции Чайка (левая сторона), мыс Токаревского (правая сторона), мыс Кунгасный, ООО «ЛОТС» (бухта Лазурная), «Солнечный» (ул. Садгородская, 23) и бухта Улисс (2-я Поселковая, 34). Все остальные прибрежные территории, где традиционно люди купаются и отдыхают, не являются муниципальными, соответственно, проводить там надзорные мероприятия администрация города не правомочна», – рассказали в комиссии по контролю за содержанием пляжей.
Напомним, что комиссия по контролю за содержанием пляжей и мест массового отдыха перед началом купального сезона провела несколько выездных рейдов. С началом сезона проверяющие также будут контролировать работу пляжей и мест массового отдыха.
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