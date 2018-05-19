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В Приморье на магическом острове возводят экотропу

С 15 июля заповедник будет готов принимать туристические группы на благоустроенном маршруте

Первый две недели работы студенческого отряда «Тигр» в Лазовском заповеднике позади. За это время ребята успели познакомиться, освоиться на месте и приступить к работе по благоустройству тропы на острове Петрова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в АНО "Центр "Амурский тигр".

25 студентов из восьми вузов России, желающие в будущем посвятить себя делу сохранения дикой природы, уже в третий раз приезжают в заповедник. В этом году тигриный отряд вновь продолжил благоустраивать тропу на острове Петрова. В планах сделать более удобный подход к тропе от береговой линии и благоустроить один из самых сложных, с крутыми спусками, участок экологического маршрута. На данный момент ведутся работы по доставке пиломатериала на остров и вверх по тропе. Сотрудники заповедника отмечают, что погода благоприятствует работе студентов.

Досье "Дальневосточного капитала": Лазовский заповедник – второй по величине заповедник в Приморье, его территория составляет более 120 тыс. га. Большую часть заповедника покрывают леса, в нем произрастает самая большая роща тиса на Дальнем Востоке. В Лазовском заповеднике самая высокая плотность амурского тигра во всем ареале.

 


 

 

 

 

«Студенческий отряд «Тигр» вносит неоценимый вклад в развитие инфраструктуры на экологической тропе острова Петрова. Благодаря работе студотряда создание и обновление инфраструктуры происходит большими темпами. Такие результаты достигаются благодаря слаженной работе и дружеским отношениям между сотрудниками объединенной дирекции и участниками отряда «Тигр». Буквально с первых дней после прохождения инструктажей по технике безопасности и знакомства с техническим заданием, студенты и сотрудники заповедника, засучив рукава, приступили к работе по благоустройству экологической тропы на острове Петрова», - комментирует заместитель директора по экологическому образованию и экотуризму ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» Дмитрий Гурьев.

 


 

Студенческий отряд «Тигр» базируется в бухте Петрова, на которой расположен одноименный кордон Лазовского заповедника. На небольшой территории в ряд стоят аккуратные домики на четыре персоны, рядом столовая с кухней, домики инспекторов, баня, крытая беседка, волейбольная площадка и турник. Условия, к удивлению, многих участников отряда, очень комфортные.

«Приехать сюда работать - это возможность совершить путешествие на Дальний Восток, посмотреть на природу Приморского края. Я не смог отказаться от такого. В итоге это место превзошло все мои ожидания. Я думал, что мы будем жить среди деревьев в лесу, готовить еду в котелке. А теперь мы на берегу моря, вокруг сопки, острова, и природа кардинально отличается от нашей. К примеру, в Томской области чаще встречаются осины, сосны, березы, а здесь есть я открыл для себя новые виды», - делится впечатлениями студент второго курса факультета экологии и природопользования Томского государственного университета Максим Медведев.

«Мои ожидания были ближе к палаточному лагерю, а в итоге оказалось всё намного лучше. Даже интернет есть. В домиках уютно, ночью не холодно, а вид просто дух захватывает. У нас в Ивановской области равнинный рельеф, а в Нижегородской побережье Волги холмистое. Сопки и море - совсем другое дело. Не сравнить. Остров Петрова поразил своими тонкими двухсотлетними тисами и необъятной корейской сосной. Море намного чище, чем в той же Анапе. Те песчаные пляжи грязные, там много водорослей. Здесь ты плывешь на катере, и видишь дно, будто оно совсем рядом. А там приличное расстояние», - рассказывает студент четвертого курса факультета «Лесное дело» и второго курса факультета «Ветеринария» Нижегородской государственного сельскохозяйственной академии Антон Федоров.

Но самое яркое впечатление на тигриный отряд произвела природа Лазовского заповедника и остров Петрова, на котором расположена единственная в мире островная тисовая роща. Магический остров поддерживает свою репутацию, и то укутывается в густой туман и исчезает из виду, то дружественно открывается перед тигриным отрядом.

 


 

«Местная природа завораживает, особенно лес на острове. Виды со смотровых площадок открываются просто потрясающие. Как биологу, мне бы хотелось изучить кого-то из местных животных. Например, морских. С удовольствием бы поплавал, но дайвингом я никогда не занимался», - рассказывает студент четвертого курса факультета биологии Томского государственного университета Виктор Левашов.

«Я приехал получить новый опыт, завести новых друзей и понять, нужны ли мне практические навыки в экологии. Хотя, когда я сюда ехал, не знал, что мы будем работать с пиломатериалами, например. Хотелось посмотреть на биоразнообразие, кто как живет. Сейчас я делаю это потихонечку, в свободное время. Природа здесь красивая, манит, чертовка. Я с Якутии, это недалеко, но природа совсем другая, влияет близость моря. У вас здесь красиво. Хотя климат тяжеловат - быстрее потеешь днем, ночью холоднее», - комментирует студент второго курса факультета экологии и природопользования Томского государственного университета Роман Семенов

Впереди у студентов из отряда «Тигр» - 2018 еще много работы.  И это несмотря на то, что в прошлые два года их предшественники проделали на острове Петрова огромную работу по благоустройству тропы. Для того, чтобы маршрут соответствовал международным стандартам, еще стоит сильно протрудиться.  

Работы студенческого отряда «Тигр» в Лазовском заповеднике продлятся до 14 июля. И уже 15 июля, в заповедник начнут прибывать туристические группы, чтобы насладиться красотами заповедной территории.

Досье "Дальневосточного капитала": Центр «Амурский тигр» - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе Президента России Владимира Путина. Свою деятельность Центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц. Проект «Студенческий отряд «Тигр» осуществляется при финансовой поддержке госкорпорации «Росатом» и АО «Техснабэкспорт».

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 

Теги: экотропы  амурский тигр  студенческий отряд  экология  лазовский заповедник 


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Комментарии
  • Ева16:24, 13.06.2018

    Господи, зачем??? Уже и домики для туристов:((( А закончится все охотой, выдиранием реликтов да горами мусора. Мало вам Рейнеке и Попова? Там горы мусора после каждого сезона. . . И здесь то же самое будет, точно.
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