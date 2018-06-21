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По Владивостоку пройдет Нептун и его свита

Стала известна культурная программа Международного дальневосточного морского салона – 2018

На официальном сайте Международного дальневосточного морского салона – 2018, организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли РФ, опубликована культурная программа. Участников мероприятия и гостей Владивостока ожидает более десяти событий, среди которых театральные премьеры, музыкальные концерты, тематические экскурсии и выставки. Инициатором проведения МДМС-2018 выступил глава Приморья Андрей Тарасенко. Оператором мероприятия является Фонд Росконгресс.

«В рамках Международного дальневосточного морского салона во Владивостоке пройдет обширная культурная программа, которая будет наполнена значительным количеством ярких и интересных мероприятий. Жители Дальнего Востока России неотъемлемо связаны с морской стихией, поэтому большинство событий будет посвящено этой тематике. Надеюсь, участники МДМС-2018 смогут не только плодотворно поработать на деловой площадке, но и насладиться богатой культурой Приморского края», – отметил советник Президента РФ Антон Кобяков.

В первый день МДМС-2018 в Приморском государственном объединенном музее имени В.К. Арсеньева состоится тематическая экскурсия «На пути к Великому океану». Участники смогут познакомиться с экспонатами музея, а также проникнуться атмосферой морских экспедиций конца XIX – начала XX века.

27 июля, во второй день Салона, гостей ожидает сразу несколько культурных событий. Приморский краевой драматический театр молодежи представит премьеру спектакля «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина. На Спортивной набережной во Владивостоке пройдет концертная программа с участием творческих коллективов и отдельных исполнителей, а также будет организована выставка работ юных художников Дальнего Востока и Китая. В рамках выставки художники напишут картину «Волна вдохновения» длиной 5 метров. В этот же день начнет свою работу открытый кинотеатр «О море, творчестве и людях». Участники Салона смогут на свежем воздухе увидеть работы победителей XIV Международного телевизионного фестиваля морской документалистики «Человек и море».

28 июля в рамках культурно-концертной программы «Парус мечты» состоятся экскурсии на учебный трехмачтовый корабль «Паллада» и в Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. На территории Морского вокзала Владивостока пройдет концерт творческих коллективов Приморского края. Также в третий день МДМС-2018 по улицам столицы Приморья пройдет театрализованное шествие Нептуна и его свиты. Гости салона смогут посетить интерактивные площадки, книжную выставку-ярмарку и принять участие в анимационной программе Приморского театра кукол.

Для гостей и участников Международного дальневосточного морского салона запланировано сразу несколько культурных событий. В дни МДМС-2018 на острове Русский будет работать пленэр «Лето на русском – 2018», где приморские художники представят публике свои работы. Также к 80-летию со дня образования Приморского края с 25 по 29 июля пройдет фотовыставка Приморского отделения Союза фотохудожников России «На границе земли и соленого моря».

В период проведения Салона гости Владивостока смогут посетить постоянные выставки в Приморской государственной картинной галерее. Среди экспонентов выставки – знаменитые художники Иван Айвазовский, Алексей Боголюбов, Лев Лагорио и другие. В галерее будет организован лекторий «Марина в русской и приморской живописи XIX – начала XX века». Научные сотрудники проведут лекции научно-популярного характера: «Морские мотивы в творчестве приморских художников», «Корабль как художественный образ в живописи», «Айвазовский – великий маринист».

29 июля культурная программа Международного дальневосточного морского салона завершится концертом и театрализованным представлением в честь Дня Военно-Морского Флота России.

Досье "Дальневосточного капитала": Международный дальневосточный морской салон пройдет с 26 по 28 июля 2018 года накануне Дня Военно-Морского Флота России и Главного военно-морского парада. Ключевые события пройдут в кампусе ДВФУ на острове Русский. Подробнее на официальном сайте мероприятия: www.ifemshow.org.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 

Теги: Владивосток  Международный дальневосточный морской салон  Приморье 


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