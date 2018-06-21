Жителям Владивостока предложат уникальную зону отдыха "Пинарий"

На территории свободного порта зарегистрирован 800 резидент. По соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» инвестор планирует создать в черте Владивостокского городского округа рекреационный природный комплекс «Пинарий», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Корпорации развития Дальнего Востока.
Проект компании ООО «Мобайл ДВ» подразумевает организацию благоустроенной парковой зоны, дендрария и семенного центра, ресторана с гостевыми домиками и форелевого хозяйства. В первую очередь резидент СПВ рассчитывает запустить прогулочную зону для семейного отдуха, где жители и гости Приморья смогут открыть для себя новые лесные маршруты и подышать целебным воздухом, напоенным фитонцидами. Открытие семенного центра и лесопитомника, где будут выращиваться саженцы до 100 видов деревьев, в том числе хвойных пород, станет вторым этапом реализации проекта.
«Совмещение парка с лесопитомником позволит нам привнести в жизнь приморцев новую семейную традицию – выбор саженца для новогодней ели. До наступления праздничной поры родители вместе с детьми смогут следить за состоянием деревца, а потом поставить специально выращенную елку в доме, - поясняет представитель ООО «Мобайл ДВ» Виталий Красильников. - Причем данную услугу не предоставляет ни один из лесопитомников Приморского края».
В последнюю очередь на земельном участке могут появиться водоемы, где будет выращиваться форель, и ресторан с гостиницей.
Инвестор готов вложить в реализацию уникального проекта свыше 130 млн рублей и создать более 60 рабочих мест. Для полноценной работы рекреационного природного комплекса «Пинарий» потребуются агрономы, ветеринары, технологи, повара, горничные.
«Уже сегодня новые предприятия создаются на всем Дальнем Востоке – от Чукотки до Приморья, от Камчатки до Якутии. К концу 2017 года было реализовано 83 проекта с общей суммой инвестиций 157,8 млрд рублей, создано более 8 000 новых рабочих мест. И этот процесс продолжается постоянно. На 2018 год мы поставили себе еще более амбициозные планы – довести количество резидентов до 1 130 (с объемом заявленных инвестиций 3,5 трлн руб. и созданием 95 тысяч новых рабочих мест) и обеспечить реализацию 146 проектов», - отмечает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.
Напомним, 13 июля 2015 года был опубликован федеральный закон «О свободном порте Владивосток». Спустя три года статус резидента СПВ присвоен 802 инвесторам, проекты которых в сумме составляют около 440 млрд рублей. Большая часть соглашений о ведении инвестиционной деятельности в СПВ, подписанных АО «Корпорация развития Дальнего Востока» с резидентами, подразумевает создание новых производств в черте Владивостокского городского округа (666 проектов), на втором месте – Петропавловск-Камчатский городской округ (98 проектов). Остальные соглашения приходятся на Хабаровский край, Сахалинскую область и Чукотский автономный округ. Подтвержденные инвестиционные проекты позволят создать порядка 49 000 новых рабочих мест.
пизденарий какой-то
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