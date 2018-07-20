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Пятница| 24 Августа, 00:26 |
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Приморский порт станет партнером ГК "Порт Хэбэй" в проекте "Один пояс – один путь"
Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) и Группа компаний «Порт Хэбэй» (КНР) подписали соглашение о сотрудничестве и обмене опытом. Стороны будут стремиться содействовать развитию торговли между Россией и Китаем.
Соглашение с Группой компаний «Порт Хэбэй» предполагает расширение двусторонних отношений между портами, реализацию совместных проектов на территории провинции Хэйлунцзян КНР и Приморского края РФ в сфере коммерческой логистики. Стороны объединят усилия для создания комфортных условий сухопутных и морских перевозок между КНР и РФ, в том числе по международному транспортному коридору «Приморье-1».
ВМТП выступит для Группы компаний «Порт Хэбэй» партнером в рамках реализации инициативы «Один пояс – один путь», а также в использовании Северного морского пути для перевозки китайских товаров в регионы России. Группа компаний «Порт Хэбэй» в свою очередь выступит партнером ВМТП в части создания и эксплуатации CFS-складов, предназначенных для консолидации и отправки сборных грузов.
«Данное соглашение станет первым шагом в развитии совместных проектов между ВМТП и портом Хэбэй. Наша общая задача – приложить все усилия для объединения концепций международного транспортного коридора «Приморье-1» и китайской инициативы «Один пояс – один путь», – отметил генеральный директор ВМТП Заирбек Юсупов.
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