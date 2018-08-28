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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Сентября, 15:35 |
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В столице Приморья откроется торгпредство Монголии
«Рад сообщить Вам, что в рамках расширения сотрудничества с дальневосточным регионом Российской Федерации мы планируем открыть наше торгпредство в городе Владивосток», - сообщил Халтмаагийн Баттулга.
Новые возможности для сотрудничества между Россией и Монголией, по мнению Халтмагийн Баттулги, открывает проведение Восточного экономического форума, который глава Монголии посещает уже второй раз. Он отметил, что Монголия придает приоритетное значение отношениям с Россией. «Мы выступаем за развитие отношений стратегического партнерства и обогащение их новым содержанием», - сделал акцент глава Монголии. Успешно осуществлена «Монголо-российская инициатива 2018», о которой стороны договорились на прошлом Восточном экономическом форуме. Также в прошлом году на ВЭФ-2017 было подписано важное для развития стратегического партнерства между нашими странами межправсоглашение об условиях транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом. «С подписанием этого соглашения для нас открылись новые возможности сотрудничества», - подчеркнул он.
Напомним, 11-13 сентября во Владивостоке проходит четвертый Восточный экономический форум. В деловую программу ВЭФа включены 70 деловых мероприятий. В программу вошли панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы. Центральным событием четвертого Восточного экономического форума станет пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». В нем примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Фото ТАСС.
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