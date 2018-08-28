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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Сентября, 15:35 |
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Японский бизнес заинтересован во Владивостоке
Об этом сказал председатель Японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству и федерации экономических организаций Keidanren Турэо Асада в ходе бизнес-диалога «Россия и Япония» на Восточном экономическом форуме-2018. В конференции принял участие глава Владивостока Виталий Веркеенко.
Россия и Япония через взаимовыгодное сотрудничество, реализуя совместные проекты, укрепляют атмосферу доверия в отношениях, подчеркнули эксперты сессии ВЭФ.
«Сейчас на Дальнем Востоке реализуется 14 инвестиционных проектов с участием японского бизнеса. А в марте этого года начала работу платформа для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке, – отметил министр экономики РФ Максим Орешкин. – На сопровождении платформы находятся десять проектов с общим объемом инвестиций 28,3 млрд долл. США».
По словам Максима Орешкина, одним из знаковых проектов в рамках российско-японского сотрудничества стал запуск конвейера по производству двигателей для автомобилей Mazda во Владивостоке. Открытие завода состоялось 10 сентября этого года с участием президента России Владимира Путина и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. При этом, как сказал министр экономики, проект ориентирован на российский рынок, но продукция завода также будет направлена на экспорт, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
«Это только начало. Сейчас мы уже развиваем завод, как цифровую фабрику: используем технологии цифрового проектирования, развиваем индустриальный Интернет, – отметил генеральный директор ПАО «Соллерс» Вадим Шевцов. – Один из ближайших и перспективных проектов – производство под российским брендом легких грузовиков-лоукостеров. Это станет еще одним совместным продуктом с Японией, и мы думаем, что проект станет глобальным. Могу с уверенностью сказать, что сотрудничество с Японией вышло на новый уровень».
«Буду с вами откровенен и озвучу результаты опроса японского делового сообщества о бизнесе в России, – обратился к присутствующим председатель Японо-российский комитет по экономическому сотрудничеству Турэо Асада. – Ни один опрошенный не выразился пессимистически по отношению к взаимодействию наших стран. Но часть опрошенных, к сожалению, не знакома с механизмами работы в России, не знает про ваши инвестиционные проекты, льготы и преференции. Пользуясь случаем, я прошу правительство России продлить сроки налоговых преференций – сейчас они длятся пять лет и этого мало для полноценного развития бизнеса. Также хотелось бы, чтобы осуществлялось пост-инвестиционное сопровождение проектов. Например, хотелось бы, чтобы раз в полгода представители российской стороны посещали резидентов Свободного порта Владивосток и Территории опережающего развития».
Максим Орешкин в свою очередь отметил, что, действительно, необходимо продолжать планомерную работу по информированию японского делового сообщества об инвестиционных проектах, режимах СПВ и ТОРах.
«Надо, чтобы у японского делового сообщества было понимание о российском рынке, – сказал министр экономики. – Спасибо Турэо Асада за конкретные вопросы, мы будем их активно отрабатывать».
«В настоящее время мы планомерно следуем курсу на претворение в жизнь восьми направлений взаимовыгодного сотрудничества, предложенных лидером нашей страны в мае 2016 года, – заявил заместитель министра экономики, торговли и промышленности Японии по международным делам Тацуя Терадзава. – Сейчас у нас свыше 150 совместных японо-российских бизнес-проектов. Часть из них реализуется во Владивостоке, городе, который для россиян является воротами в Азию».
«В этом году я встречался лично с представителями крупнейших финансово-промышленных групп Японии, которые заверили меня в планах по реализации масштабных проектов во Владивостоке, – сказал Виталий Веркеенко. – Я уверен: именно наш город должен стать самым успешным примером российско-японского сотрудничества».
Отметим, встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы города в Москву, переговоры прошли при участии полномочного Посла Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки и сотрудников посольства, а также генерального консула Японии во Владивостоке Касаи Тацухико. В последние годы сотрудничество между странами активно развивается, и Владивосток играет в этом одну из ключевых ролей. Так, японская организация по развитию внешней торговли Jetro рассматривает возможность открытия здесь третьего в России представительства.
«Лидеры наших стран торжественно открыли перекрестный год России и Японии. Ранее ими утвержден план сотрудничества наших стран на Дальнем Востоке России, включающий 8 пунктов. Владивосток занимает особое место в развитии российско-японских отношений. Со Страной восходящего солнца его связывает не только географическая близость, но и исторически сложившиеся тесные связи, – подчеркнул Виталий Веркеенко. – Удобная логистика, прямое авиасообщение, льготы для резидентов Свободного порта Владивосток и региональных инвестпроектов, возможности ТОР «Остров Русский», упрощенный визовый режим для граждан 18 иностранных государств позволят быстро и эффективно реализовывать совместные проекты в столице Приморья».
Напомним, Владивосток активизирует отношения со странами АТР. Так, глава Владивостока презентовал приморскую столицу на XII Азиатско-Тихоокеанского саммита городов, который прошел в японском городе Фукуока с 1 по 3 августа.
«Во Владивостоке работают семь генеральных консульств и 16 почетных консулов иностранных государств. Ни один город России, кроме столиц, не может похвастаться таким вниманием других стран мира. Недаром название города означает «владеющий Востоком», – заявил Виталий Веркеенко. – Именно здесь формируются евразийские связи, дающие импульс к развитию международных отношений и экономической активности России со странами АТР, и мы должны по максимуму использовать это преимущество».
Антон Шумейко (фото)
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