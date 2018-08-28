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13 Сентября 2018, 19:35 | Регион сегодня

Сбербанк провел российско-китайский деловой завтрак в рамках ВЭФ во Владивостоке

Во встрече приняли участие представители крупнейших компаний России и Китая

В ходе завтрака были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, перспективные направления и актуальные проблемы.

На площадке Сбербанка состоялся российско-китайский деловой завтрак в рамках Восточного экономического форума — 2018. Крупнейшие компании России и Китая встретились для обсуждения многостороннего сотрудничества и обмена мнениями по проектам на Дальнем Востоке и Сибири. В деловом завтраке приняли участие представители таких компаний, как: Huawei, ZTE, China National Petroleum Corporation, China Mobile, «Ростелеком», концерн ECH Group, ООО «Петропавловск — Черная металлургия» и других.

С приветственным словом выступил вице-президент по инвестициям Сбербанка Оскар Рацин. Он подчеркнул важность стратегического партнерства России и Китая, отметив готовность двух стран и высокий потенциал инвестиционного сотрудничества. Также он рассказал об актуальности и необходимости таких прямых встреч деловых кругов для обсуждения насущных проблем взаимодействия.

Андрей Кузнецов, исполнительный директор Сбербанка, главный стратег Сбербанка CIB, рассказал о текущем экономическом взаимодействии, перспективных направлениях сотрудничества и барьерах, возникающих на пути ведения бизнеса.

Участники завтрака отметили готовность к участию в двусторонних проектах, обсудили текущие вызовы, с которыми сталкиваются компании как при совершении первых шагов в бизнесе, так и при долгосрочном взаимодействии, а также пути их решения.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Китай  ВЭФ  Приморье  Сбербанк 


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