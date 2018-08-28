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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Сентября, 22:06 |
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Четвертый Восточный экономический форум в Приморье "побил" рекорды
Четвертый Восточный экономический форум в Приморье «побил» рекорды предыдущих годов и по количеству участников, и по объему инвестиций в рамках подписанных соглашений. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции ВЭФ–2018 заместитель Председателя Правительства РФ – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Подводя итоги форума, Юрий Трутнев отметил, что в этом году на ВЭФ в Приморье собрались 6 002 делегата, что на тысячу участников больше, чем в прошлом году. Освещали мероприятие 1 357 российских и иностранных журналистов.
География участников четвертого ВЭФ – 60 стран. Самая многочисленная делегация – из КНР (1 096 человек), на втором месте – Япония (570 человек).
«Форум собрал более 340 глав иностранных компаний и 383 – российских. На утро четверга, 13 сентября, в рамках форума подписано 175 соглашений на сумму 2,9 триллиона рублей. В прошлом году объем подписанных соглашений составил 2,5 триллиона рублей», – отметил вице-премьер.
Деловая программа трех дней включила в себя более 100 деловых мероприятий, главным из которых стало пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». На нем выступили Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Монголии Халтмагийн Баттулга, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Премьер-министр Республики Кореи Ли Нак Ён.
Юрий Трутнев отметил, что принципиальное значение имеет данное на пленарном заседании поручение Президента подготовить Национальную программу развития Дальнего Востока.
«К этой работе мы приступим уже завтра. Задача, поставленная Президентом, – добиться экономического роста Дальнего Востока не менее 6% в год. Также Владимир Владимирович поручил ведущим компаниям разместить на острове Русском свои инжиниринговые центры и обеспечить специальный статус острова. Дальний Восток получит мощный импульс развития», – подчеркнул Юрий Трутнев.
Среди других мер поддержки – поддержка бюджетов регионов при повышении выплат по рождению детей, а также увеличение объема помощи работодателям, участвующим в программе трудовой мобильности.
Важной частью ВЭФ–2018 стало заседание президиума Госсовета, которое провел Президент России. Его посвятили мерам по реализации задач, определенных «майским» Указом Президента, для опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.
Юрий Трутнев особо отметил культурную программу форума. Ее основная часть – «Улица Дальнего Востока» на набережной ДВФУ, по мнению вице-премьера, стала в этом году еще более привлекательной. Здесь представлены основные достижения всех девяти субъектов Дальнего Востока. Юрий Трутнев поблагодарил Губернаторов за внимание к этому проекту. В этом году «Улицу Дальнего Востока» посетили Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин.
Отметим, Приморье «на полях» четвертого Восточного экономического форума подписало около 50 соглашений и меморандумов. Среди них – соглашение о строительстве в крае нефтеперерабатывающего завода, Центра протонной медицины, ветроэнергетических установок на острове Попова, новой судоверфи, крупных птицеводческого и тепличного комплексов и других новых предприятий.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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