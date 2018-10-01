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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 13 Октября, 17:29 |
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Создание единой базы агрегаторов такси отразится на качестве и цене услуги
Единая автоматизированная база агрегаторов такси, которая объединит все службы заказа такси, будет создана в России, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по строительству и транспорту Александр Старовойтов в кулуарах конференции «Такси 2018. Трансформация». Она необходима для отслеживания прохождения медосмотра водителями и ТО автомобилей.
По его словам, каждый субъект РФ сможет подключиться к этой базе. «Это необходимо для того, чтобы иметь возможность понимать, кто работает на его территории, что это за перевозчики, что это за агрегаторы, как передается система заказов», — отметил Старовойтов.
Конечная цель создания базы — максимальная цифровизация отрасли, добавил он. «То есть приезжает машина, на которой мы видим шашечки, под камерой видеофиксации системы «Безопасный город». Мы сразу понимаем, что пройден медицинский осмотр, технический осмотр, есть электронный путевой лист», — подчеркнул депутат. Говоря о сроках создания базы, он уточнил, что с Министерством транспорта РФ этот вопрос планируется согласовать до конца 2018 года.
В Приморье активно работают агрегаторы такси, набирая популярность. При этом на рынке успешны и такси с местной пропиской. Введение единой автоматизированной базы агрегаторов такси призвано улучшить качество и сервис транспортных компаний. При этом, по мнению экспертов, цифровизация отрасли приведет к повышению стоимости популярной услуги.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Создание единой базы агрегаторов такси отразится на качестве и цене услуги
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