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Приморский край готов выступить оператором аукционного дома для рыбаков
На создание аукционного дома в Приморье инвесторы направят 1,1 миллиарда рублей.
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству России Петром Савчуком, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития рыбной отрасли в регионе.
Главный вопрос, поднятый во время диалога, касался реализации в Приморье проекта по созданию рыбопромышленного комплекса. Как отметил замглавы Росрыболовства, Приморский край – богатая рыбными ресурсами и аквакультурой территория, и одна из задач, стоящих сегодня перед ведомством, – организовать в регионе крупную аукционную площадку.
«Такой аукционный дом позволит нам привлечь в край огромное количество иностранных партнеров, а также эффективно и с максимальной отдачей использовать богатые рыбные ресурсы региона», – уверен Петр Савчук.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморский край готов выступить оператором аукционного дома.
«В этом случае доля региона как оператора аукционной площадки должна составлять 30%», – отметил глава Приморья.
Петр Савчук проинформировал руководителя края о том, что в рамках третьего Восточного экономического форума в тестовом режиме работала биржевая площадка, где свою продукцию представили семь крупных российских рыбодобывающих компаний. В итоге было заключено сделок на сумму более 51 миллиарда рублей.
Интерес к созданию в Приморье аукционного дома уже высказали иностранные инвесторы. Так, 100 миллионов рублей готова вложить компания «DNG global Co. Ltd» из Республики Корея и миллиард – Банк развития Китая.
«Участок подберем. Это очень важное и нужное направление для развития края», – заявил глава Приморья.
Также в рамках встречи Андрей Тарасенко и Петр Савчук обсудили перспективы развития прибрежного промысла в регионе и обменялись мнениями по вопросам, связанным со строительством рыбопромысловых судов в регионе, созданием в крае зверофабрик и формированием участков для аквакультуры на особо охраняемых природных территориях.
Отметим, развитие аукционной и биржевой торговли биоресурсами – поручение Президента РФ Владимира Путина. Такая форма сбыта продукции позволит снизить ущерб от нелегального нерегулируемого промысла, повысит эффективность использования рыбного сырья, будет способствовать развитию береговой переработки.
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