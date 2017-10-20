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13 Ноября 2017, 12:30 | Регион сегодня

Приморье готовится к открытию первого Российско-Японского продовольственного форума

Представители восьми японских компаний впервые посетят Приморье

Первый Российско-Японский продовольственный форум пройдет во Владивостоке 15-17 ноября. Эксперты обсудят перспективы развития торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран.

Мероприятие состоится на площадке Дальневосточного федерального университета по инициативе Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и при поддержке Инвестиционного Агентства Приморского края.

По словам организаторов, главная миссия форума – развивать торговое и инвестиционное сотрудничество между российским Дальним Востоком и Страной восходящего солнца через диалог экспертов.

«Форум проводится впервые, его цель – сформировать со стороны японского бизнеса восприятие Дальнего Востока России как региона опережающего развития с понятным и привлекательным инвестиционным климатом, обладающего богатым природным и человеческим капиталом», – сообщает заместитель директора Инвестагентства Богдан Рагулин.

Первый день форума будет посвящен инвестиционному климату Приморья, новым возможностям и инструментам для инвестиционной деятельности иностранных компаний, действующим в Приморье.

В рамках сессии «Дальний Восток России как территория опережающего развития: инструменты и практика» представители специальных институтов развития поделятся практическими советами в вопросах инвестирования, создания и ведения бизнеса в условиях ТОСЭР и Свободного порта Владивосток, получения статуса резидентов, познакомят гостей с особенностями, налоговыми и таможенными льготами этих режимов.

Обсуждения второго дня форума будут связаны с особенностями продовольственного рынка Дальнего Востока России, вопросами лицензирования и карантина.

«Мы хотим показать японским гостям, что российские и, прежде всего, приморские компании – это надежные партнеры, умеющие работать, производящие качественную продукцию и готовые сотрудничать с бизнесменами из АТР», – подчеркивает председатель правления НКО «Деловой совет соотечественников в Японии» Юрий Булах.

Отметим, что представители восьми японских компаний впервые посетят Приморье.

«Надеемся, в следующий раз приедет еще больше компаний. Наша задача – чтобы с этого мероприятия началось реальное сотрудничество. Это могло бы послужить хорошим примером для других компаний», – уверены организаторы.

Япония занимает второе место среди партнеров России в АТР и девятое место – среди всех стран мира.

«Развитие экспортного потенциала за счет взаимодействия с Японией позволяет наращивать поставки российской продукции в третьи страны. При этом основная задача – повышение степени переработки сырья, в том числе с использованием японских инновационных технологий», – подчеркнул Богдан Рагулин.

Напомним, Инвестиционное агентство Приморского края – один из институтов развития бизнеса. Одно из основных направлений его деятельности – сопровождение инвестиционных проектов, тех идей, которые хотят воплотить в жизнь на территории Приморья его жители и гости.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: АТР  Япония  торговля  форум 


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