|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 13 Ноября, 16:02 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Приморье готовится к открытию первого Российско-Японского продовольственного форума
Первый Российско-Японский продовольственный форум пройдет во Владивостоке 15-17 ноября. Эксперты обсудят перспективы развития торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран.
Мероприятие состоится на площадке Дальневосточного федерального университета по инициативе Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и при поддержке Инвестиционного Агентства Приморского края.
По словам организаторов, главная миссия форума – развивать торговое и инвестиционное сотрудничество между российским Дальним Востоком и Страной восходящего солнца через диалог экспертов.
«Форум проводится впервые, его цель – сформировать со стороны японского бизнеса восприятие Дальнего Востока России как региона опережающего развития с понятным и привлекательным инвестиционным климатом, обладающего богатым природным и человеческим капиталом», – сообщает заместитель директора Инвестагентства Богдан Рагулин.
Первый день форума будет посвящен инвестиционному климату Приморья, новым возможностям и инструментам для инвестиционной деятельности иностранных компаний, действующим в Приморье.
В рамках сессии «Дальний Восток России как территория опережающего развития: инструменты и практика» представители специальных институтов развития поделятся практическими советами в вопросах инвестирования, создания и ведения бизнеса в условиях ТОСЭР и Свободного порта Владивосток, получения статуса резидентов, познакомят гостей с особенностями, налоговыми и таможенными льготами этих режимов.
Обсуждения второго дня форума будут связаны с особенностями продовольственного рынка Дальнего Востока России, вопросами лицензирования и карантина.
«Мы хотим показать японским гостям, что российские и, прежде всего, приморские компании – это надежные партнеры, умеющие работать, производящие качественную продукцию и готовые сотрудничать с бизнесменами из АТР», – подчеркивает председатель правления НКО «Деловой совет соотечественников в Японии» Юрий Булах.
Отметим, что представители восьми японских компаний впервые посетят Приморье.
«Надеемся, в следующий раз приедет еще больше компаний. Наша задача – чтобы с этого мероприятия началось реальное сотрудничество. Это могло бы послужить хорошим примером для других компаний», – уверены организаторы.
Япония занимает второе место среди партнеров России в АТР и девятое место – среди всех стран мира.
«Развитие экспортного потенциала за счет взаимодействия с Японией позволяет наращивать поставки российской продукции в третьи страны. При этом основная задача – повышение степени переработки сырья, в том числе с использованием японских инновационных технологий», – подчеркнул Богдан Рагулин.
Напомним, Инвестиционное агентство Приморского края – один из институтов развития бизнеса. Одно из основных направлений его деятельности – сопровождение инвестиционных проектов, тех идей, которые хотят воплотить в жизнь на территории Приморья его жители и гости.
- Любого желающего научат "продавать Приморье"
- Хабаровск готовится установить новый рекорд России
- На подработке с гибким графиком жителям Приморья обещают от 70 тыс. рублей
- Приморье готовится к открытию первого Российско-Японского продовольственного форума
- Приморский край готов выступить оператором аукционного дома для рыбаков
- Ученые Приморья выявили новое антиопухолевое свойство вещества из кукумарии
- Спасти легендарный Пидан в Приморье сможет только появление хозяина
- Китай заинтересовался рыбой из Приморья
- На "Днях Дальнего Востока" в Москве в павильоне Приморья будет специальная переговорная комната
- "Социальный автобус" во Владивостоке будет работать до конца марта
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.