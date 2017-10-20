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На подработке с гибким графиком жителям Приморья обещают от 70 тыс. рублей

Каждый третий житель Приморья ищет подработку и новую работу

По данным опроса, который проводил сайт по поиску работы и персонала Headhunter, поиск дополнительного заработка актуален сегодня для каждого третьего жителя Приморья, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе HeadHunter.

Среди всех регионов России именно дальневосточники наиболее озабочены поиском нового места работы (-0,43).

Если смотреть по сферам, то более других нуждаются в новой работе представители сферы безопасности (-0,48), рабочий персонал (-0,47), занятые в банковском секторе (-0,47), административный персонал (-0,46), специалисты по закупкам (-0,46), работники сферы искусства (-0,46), специалисты по транспорту и логистике (-0,46), а также высший менеджмент (-0,45). Менее чем другим критичен поиск работы медицинскому персоналу (-0,30).

Индекс готовности снизить зарплатные ожидания второй квартал подряд фактически остается на уровне начала 2015 года и составляет -0,05.

Больше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда ради трудоустройства в Северо-Западном и Уральском ФО (по -0,08), меньше всего– Дальневосточном (0,07).

Чтобы понять, в каких сферах можно найти подработку и на какую сумму можно рассчитывать, hh.ru составил рейтинг вакансий с частичной занятостью за месяц.

Среди вакансий с гибким графиком жители Приморья могут найти подработку в качестве водителя-курьера для осуществления доставки малогабаритных грузов. Обязательным условием является водительское удостоверение категории В. Предлагаемая заработная плата от 70 000 рублей.

Вакансия менеджера по продажам услуг в транспортной компании также является временной подработкой со свободным графиком. В обязанности входят: реализация услуг компании, холодные звонки, работа с клиентской базой. Среди требований: Высшее образование, опыт работы с холодными звонками, а также знание ВЭД и основ международной логистики.

К сотрудничеству приглашаются авторы работ по речной и морской логистике. Кандидат должен иметь высшее образование, опыт написания работ, а также опыт преподавательской деятельности. Уровень зарплаты от 30 000 до 90 000 рублей. Вакансия доступна для соискателей с инвалидностью.

Также в десятку вошли вакансии: автора научных работ в различных областях, редактора, менеджера по продажам, интернет-маркетолога, регионального представителя и менеджера интернет-магазина.

Досье "Дальневосточного капитала": HeadHunter — ведущая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 720 тыс. актуальных вакансий и 26 млн резюме. Каждую неделю через hh.ru компании приглашают на собеседование 500 тыс. человек. В апреле 2015 года сайт SimilarWeb поставил HeadHunter на третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: работа  вакансии  кадры 


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