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Хабаровск готовится установить новый рекорд России
В комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края состоялась презентация концепции установления нового рекорда России. Следующим летом на краевой набережной жителей и гостей краевой столицы угостят не только ухой по рецепту губернатора края, но и напитком кусун.
При этом новый рекорд организаторы планируют установить в категории «напитки». По словам председателя комитета Николая Крецу, кусун станет новым брендом Хабаровского края.
«Авторство принадлежит хабаровчанину. В ингредиентах: корень элеутерококка, брусника, чабрец, чага (березовый гриб). Было бы правильно – наладить массовое производство этого напитка, поставлять в российские регионы и за рубеж. У нас уже есть предварительная договоренность с одним из местных производителей», - сказал Николай Крецу.
Автор напитка – хабаровский бармен Егор Сиротин отмечает многочисленные полезные свойства. Один из главных компонентов – элеутерококк. Он тонизирует организм. Еще одним важным отличием кусуна является отсутствие сахара, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
«Я долго трудился: смешивал разные составляющие, делал вытяжки, менял ингредиенты. В результате удалось достичь оптимального сочетания, что придает неповторимый вкус», - сказал Егор Сиротин.
Пока организаторы не решили, на каком мероприятии будет предпринята попытка установить рекорд. Это будет либо выставка-ярмарка «Наш выбор 27», которая пройдет на краевой набережной 10-11 июня 2018 года, либо Международный фестиваль мороженого в августе.
Напомним, первую выставку-ярмарку «Наш выбор 27», которая прошла на краевой набережной 24-25 июня 2017 году, посетили около 110 тысяч человек. Главным событием стало приготовление «Амурской ухи» по рецепту Губернатора края. За четыре часа было роздано около 15 тысяч порций. В номинации «Самое массовое угощение ухой» Хабаровский край попал в Книгу рекордов России.
Автор фото: Вячеслав Реутов.
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