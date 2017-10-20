Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 13 Ноября, 16:02 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 59 р.
1 EUR 68 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Нефтегазовая отрасль за год не потеряла на Дальнем Востоке ни одного проекта
свежий номер
Дальневосточный капитал № 10, 2017

Регион сегодня
13.11 |
Любого желающего научат "продавать Приморье"
13.11 |
Доходы госбюджета Якутии на 2018 год составят около 170 млрд рублей
13.11 |
Хабаровск готовится установить новый рекорд России
13.11 |
На подработке с гибким графиком жителям Приморья обещают от 70 тыс. рублей
13.11 |
Приморье готовится к открытию первого Российско-Японского продовольственного форума
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 11:00
Конгресс рыбаков во Владивостоке подсветил квоты и уловы лососевых Международный конгресс рыбаков, прошедший во Владивостоке, собрал представителей 14 стран
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 10:30
Сахалину прописали СПГ В Южно-Сахалинске прошла ежегодная уже 21-я Международная конференция "Нефть и газ Сахалина 2017", организаторами которой выступают Институт Адама Смита и правительство Сахалинской области.
статьи раздела
Партнеры
20 Октября 2017, 09:00
Малый бизнес на Дальнем Востоке открывается "часто и живет недолго" К 2030 году доля малого бизнеса в российском ВВП должна увеличиться в два раза
статьи раздела
Партнеры
17 Октября 2017, 15:56
На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока Тема развития цифровой экономики, поднятая президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ на Восточном экономическом форуме год назад, получила свое продолжение и на форуме 2017 года. Эксперты отметили, что географическая близость к странам - лидерам цифровой экономики, таким как Республика Корея, Япония, Сингапур, позволяет Дальнему Востоку быстрее других российских регионов привлечь новые технологические решения, адаптировать их и развить цифровые компетенции. Но для этого необходима инфраструктурная подготовленность дальневосточных территорий.
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 14:53
Регион с компетенциями и руками Строить новую экономику Приморья помогает сотрудничество предприятий и учреждений образования в сфере подготовки кадров
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
13 Ноября 2017, 13:54 | Регион сегодня

Любого желающего научат "продавать Приморье"

Предпринимателям предлагают взять за основу опыт Владивостока и Санкт-Петербурга

Как правильно завлекать туристов в Приморье расскажут на ежегодной краевой конференции предпринимателей.

Круглые столы «Приморское гостеприимство – как сделать гостей друзьями» и «Как «продавать» Приморье – чего хотят туристы и что они получают» проведет Центр развития экспорта Приморья в рамках ежегодной краевой конференции предпринимателей в пятницу, 17 ноября.

Как отметил генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Сергей Казаков, в ходе круглых столов представители малого и среднего бизнеса обсудят важность «локальной идентичности» и позиционирования предприятия в сфере гостеприимства, а также обменяются стратегиями по работе с иностранными гостями.

«Ввиду своей популярности хостелы сегодня – по сути, «лицо» региона. А с учетом того, что Владивосток становится все популярнее у иностранных туристов, можно говорить, что это еще и “портрет” нашей страны в Восточной Азии. Дополняет его то, как встречают наших гостей в местных ресторанах и сувенирных магазинах. Поэтому мы, как и бизнес-сообщество, заинтересованы в совершенствовании в регионе системы таких организаций. В рамках круглых столов мы расскажем о том, как эффективно взаимодействовать с властью и местным населением как “агентом по продвижению” услуг в сфере гостеприимства, а также поделимся своим представлением о том, что интересно туристам», – прокомментировал он.

В качестве спикеров выступят представители региональной власти, государственных и коммерческих организаций Владивостока и Санкт-Петербурга. Своим опытом поделятся руководители профильных объединений, такие как председатель объединения малых средств размещения России Яна Бабина и директор по развитию дестинации и спецпроектам Тихоокеанского туристического союза Татьяна Заречнева.

«Работа хостела сопряжена со множеством нюансов в правовой и управленческой сферах, которыми мы и хотим поделиться с участниками круглого стола. Кроме того, мы предлагаем взглянуть на гостиничный бизнес шире, чем просто на обеспечение проживания: расскажем о выстраивании взаимовыгодных отношений с гостями и поиске уникальных черт предприятия. После выступления спикеров можно будет обсудить всю услышанную информацию и поделиться собственным “ноу-хау”, – отметил модератор круглого стола «Приморское гостеприимство – как сделать гостей друзьями», президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев.

Локальными экспертами на круглом столе «Как «продавать» Приморье – чего хотят туристы и что они получают» выступят основатель сувенирного магазина More Gifts Vladivostok Наталья Шишлова и управляющая пельменной «Ложки-Плошки» Валерия Кукота. Предпринимателям расскажут о практике привлечения иностранных гостей и использовании локальных брендов для продвижения собственной продукции.

Участвовать в круглых столах может любой желающий. Для этого в день мероприятия необходимо предоставить свою визитную карточку на стойке регистрации, либо оставить контактную информацию.

Приблизительное время проведения круглых столов: «Приморское гостеприимство – как сделать гостей друзьями» – с 12.00 до 13.30; «Как «продавать» Приморье – чего хотят туристы и что они получают» – с 14.30 до 16.00. Точную информацию о мероприятиях можно уточнить по телефону: 8 (953) 212-80-44.

Напомним, на сегодняшний день более 400 человек уже изъявили желание принять участие в краевой конференции предпринимателей. Зарегистрироваться может любой бизнесмен края совершенно бесплатно. Участников ежегодного мероприятия ждет участников конференции ждет насыщенная деловая программа. Подробности – по телефонам: 8 (423) 220-86-41, 222-47-31.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: индустрия гостеприимства  конференция 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Отрасль
17 Октября 2017, 15:12
Игорь МЕЛЬНИКОВ: Рыбаки могут уверенно рассчитывать на иваси В ближайшие 10-15 лет демографический взрыв тихоокеанской сардины может стать для рыбаков либо большим благом, либо огромным разочарованием
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Октября 2017, 15:08
К марикультуре подошли вплотную Справедливый акцент решили поставить на развитии марикультуры в Приморском крае
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 15:04
Инвестиции по соседству с природой Ученые ДВО РАН считают, что особо охраняемые природные территории (ООПТ) не мешают развивать экономику
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 14:57
Акцент на береговую зону Амбициозные задачи развития ДВ не решить без формирования крупных центров развития
статьи раздела
Вкус жизни
17 Октября 2017, 14:51
Экспедиция в "Бутугычаг": прививка от беспамятства Директор Музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман РОМАНОВ организовал этим летом экспедицию в одно из самых страшных мест на ГУЛАГовской карте Колымы - "Бутугычаг".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика