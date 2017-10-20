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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 13 Ноября, 16:02 |
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Любого желающего научат "продавать Приморье"
Как правильно завлекать туристов в Приморье расскажут на ежегодной краевой конференции предпринимателей.
Круглые столы «Приморское гостеприимство – как сделать гостей друзьями» и «Как «продавать» Приморье – чего хотят туристы и что они получают» проведет Центр развития экспорта Приморья в рамках ежегодной краевой конференции предпринимателей в пятницу, 17 ноября.
Как отметил генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Сергей Казаков, в ходе круглых столов представители малого и среднего бизнеса обсудят важность «локальной идентичности» и позиционирования предприятия в сфере гостеприимства, а также обменяются стратегиями по работе с иностранными гостями.
«Ввиду своей популярности хостелы сегодня – по сути, «лицо» региона. А с учетом того, что Владивосток становится все популярнее у иностранных туристов, можно говорить, что это еще и “портрет” нашей страны в Восточной Азии. Дополняет его то, как встречают наших гостей в местных ресторанах и сувенирных магазинах. Поэтому мы, как и бизнес-сообщество, заинтересованы в совершенствовании в регионе системы таких организаций. В рамках круглых столов мы расскажем о том, как эффективно взаимодействовать с властью и местным населением как “агентом по продвижению” услуг в сфере гостеприимства, а также поделимся своим представлением о том, что интересно туристам», – прокомментировал он.
В качестве спикеров выступят представители региональной власти, государственных и коммерческих организаций Владивостока и Санкт-Петербурга. Своим опытом поделятся руководители профильных объединений, такие как председатель объединения малых средств размещения России Яна Бабина и директор по развитию дестинации и спецпроектам Тихоокеанского туристического союза Татьяна Заречнева.
«Работа хостела сопряжена со множеством нюансов в правовой и управленческой сферах, которыми мы и хотим поделиться с участниками круглого стола. Кроме того, мы предлагаем взглянуть на гостиничный бизнес шире, чем просто на обеспечение проживания: расскажем о выстраивании взаимовыгодных отношений с гостями и поиске уникальных черт предприятия. После выступления спикеров можно будет обсудить всю услышанную информацию и поделиться собственным “ноу-хау”, – отметил модератор круглого стола «Приморское гостеприимство – как сделать гостей друзьями», президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев.
Локальными экспертами на круглом столе «Как «продавать» Приморье – чего хотят туристы и что они получают» выступят основатель сувенирного магазина More Gifts Vladivostok Наталья Шишлова и управляющая пельменной «Ложки-Плошки» Валерия Кукота. Предпринимателям расскажут о практике привлечения иностранных гостей и использовании локальных брендов для продвижения собственной продукции.
Участвовать в круглых столах может любой желающий. Для этого в день мероприятия необходимо предоставить свою визитную карточку на стойке регистрации, либо оставить контактную информацию.
Приблизительное время проведения круглых столов: «Приморское гостеприимство – как сделать гостей друзьями» – с 12.00 до 13.30; «Как «продавать» Приморье – чего хотят туристы и что они получают» – с 14.30 до 16.00. Точную информацию о мероприятиях можно уточнить по телефону: 8 (953) 212-80-44.
Напомним, на сегодняшний день более 400 человек уже изъявили желание принять участие в краевой конференции предпринимателей. Зарегистрироваться может любой бизнесмен края совершенно бесплатно. Участников ежегодного мероприятия ждет участников конференции ждет насыщенная деловая программа. Подробности – по телефонам: 8 (423) 220-86-41, 222-47-31.
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