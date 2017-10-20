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В Приморье строится единственный на Дальнем Востоке технический "Диснейленд"
Проект туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо», реализуемый группой компаний «Сумотори», призван стать техническим Диснейлендом на Дальнем Востоке России, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Один из первых резидентов Свободного порта Владивосток рассказал о том, как льготный режим для ведения бизнеса позволил масштабировать проект до международного уровня, и планах по развитию уникальной площадки.
«Приморское кольцо» сегодня узнаваемый туристический бренд не только в России, но и за рубежом. Проект был задуман, как спортивно-технический комплекс для развития автомотоспорта на Дальнем Востоке, но с появлением режима Свободного порта Владивосток у него появилась возможность масштабироваться в туристско-рекреационный кластер, рассказал генеральный директор группы компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко.
«Это так называемый технический Диснейленд, где есть возможность развивать любые виды автомотоспорта. Это масштабный проект международного уровня, сегодня площадка готова принять этапы мировых чемпионатов по дрифту, мотокроссу и эндуро. На «Приморском кольце» построена лучшая картинговая трасса в России. Спортивно-технический комплекс подразумевает строительство большого количества дорогостоящих линейных объектов. Применение режима СПВ - фактически единственная возможность реализовать такие проекты, которые имеют невысокую окупаемость, но высокую социальную значимость. Благодаря закону о Свободном порте Владивосток мы получили возможность серьезно улучшить бизнес-модель и оптимизировать затраты на строительную и операционную деятельность», - отметил глава компании.
Так, например, картинговая трасса представляет собой трек категории "А" (по классификации FIA CIK) - три слоя асфальта, с кубовидным морозоустойчивым щебнем и специальной немецкой каучуковой добавкой, позволяющей держать трек в сухом состоянии практически в любой ливень. Благодаря уклону спортивной трассы и специальным порам на поверхности капельки воды не проникают внутрь, а ручейками растекаются в дренажные колодцы, а их на территории картинга ни много, ни мало – 98 штук, соединенных 4 километрами дренажных труб. В любую погоду трек практически сухой. Это особая технология для спортивных треков, добавил он.
Визитная карточка «Приморского кольца» – международные соревнования по автомобильному дрифту Asia Pacific D1 PrimRing GP , ежегодно собирающие в регионе лучших пилотов и туристов из России, Японии, Китая и Таиланда. В этом году мероприятие посетили более 20 тысяч гостей, а за онлайн-трансляцией и youtube каналом дрифт-битвы следили более 300 тысяч человек, в том числе в Японии, где дрифт очень популярен.
«После фееричной победы российской сборной PrimRing Team на первом чемпионате мира по дрифту осенью этого года Международная автомобильная федерация оценила вклад приморской площадки в развитие этой дисциплины, и в следующем году мы ожидаем расширение географии участников соревнований. Благодаря введению упрощенного визового режима в Свободном порту Владивосток мы смогли принять большое количество иностранных гостей и уверены, что турпоток на Дальний Восток будет только возрастать, в том числе и благодаря богатой событийной повестке Примринга», - подчеркнул Виталий Веркеенко.
Но «Приморское кольцо» – это не только зрелищный и захватывающий автоспорт. Сегодня это многофункциональная площадка для активного семейного отдыха и туризма. В рамках второй очереди реализации проекта на Примринге появятся ресторан, стрелковый клуб, гостиница, торговая аллея и крытый детский развлекательный центр, рассказал руководитель ГК «Сумотори».
«Кроме того, в следующем году на «Приморском кольце» будет построен современный Экспоцентр - выставочный комплекс, способный принимать региональные и международные выставки различного формата. Жемчужиной Экспоцентра станет VIAS – международный автосалон «Владивосток», пилотная версия которого с успехом прошла в рамках международной дрифт-битвы Д1. В следующем году он станет самостоятельным мероприятием, новой региональной площадкой для развития бизнес-коммуникаций, прежде всего с азиатскими партнерами. Это позволит сделать ТРК «Приморское кольцо» не только площадкой для активного отдыха, но и центром делового общения российского Дальнего Востока и АТР. Отмечу, что Примринг находится всего в пяти километрах от международного аэропорта Владивосток», - акцентировал Виталий Веркеенко.
В рамках третьей очереди на Примринге запланированы масштабные строительные работы – это аквапарк круглогодичного использования, еще одна гостиница, база отдыха, гольф-клуб, автоцентры, а также серьезное расширение активностей для детей.
«В каждом Диснейленде есть свой Микки Маус, у нас этот тигренок Ринго, который радует наших маленьких гостей в детском парке, и в планах серьезное расширение активностей для детей. Мы стремимся создать комфортную территорию для активного досуга и отдыха для наших гостей. Общая площадь туристско-рекреационного кластера - 78 гектаров, но в новой концепции развития проекта этой территории мало. И мы планируем при содействии региональных властей увеличить площадь ТРК до 100 гектаров», - добавил он.
«Приморское кольцо» отражает не только специфику самого автомобильного региона России, но и видение международных экспертов нового центра развития мирового автоспорта.
Российский пилот впервые взошел на подиум международной дрифт-серии D1«Примринг был создан при участии FIA, в его создании принимали участие проектировщики и архитекторы из нескольких стран мира – Англии, Италии, Германии и России. Международные эксперты отчетливо увидели новую точку развития автомотоспорта именно во Владивостоке, с учетом смещения мирового внимания в Юго-Восточную Азию. Глобально и стратегически такая площадка должна была появиться именно в Приморье. В регионе традиционно любят и ценят хорошие автомобили и активный отдых. Очевидно, что здесь не хватало такого объекта, который станет домом для всех технических видов спорта, площадкой для проведения российских и международных чемпионатов и новым брендом региона на мировой арене», - подчеркнул Виталий Веркеенко.
При этом проект резидента решает и социальные задачи комплексного развития дальневосточных регионов, добавил он.
«Сегодня на Дальнем Востоке активно строятся новые предприятия, крупные инженерные объекты, новая транспортная инфраструктура. Но помимо этого региону нужны объекты, которые улучшают качество жизни. Ведь люди, которые сюда приедут, не будут просто работать на новых заводах и ездить по хорошим дорогам. Им нужно качественное образование, медицинское обслуживание и интересный и качественный досуг, только так мы сможем остановить отток населения и привлечь новых жителей в регион», - считает резидент.
Напомним, туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо» – значимый проект не только для развития автомотоспорта на Дальнем Востоке, но и для туристской отрасли региона. ТРК «Приморское кольцо» был признан лучшей площадкой для развития событийного туризма в России, удостоившись Национальной премии Russian Event Award, а первая дрифт-битва Россия – Япония Primring GP мирового стандарта D1 вошла в тройку лучших спортивных событий в стране.
Отметим, в 2017 году на площадке туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» прошло более 100 различных мероприятий, в общей сложности Примринг посетили около 270 тысяч гостей.
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