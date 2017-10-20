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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье не будет проблем со скотчем
Резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток на прошедшей неделе, с 03 по 09 ноября 2017 года, стали 5 компаний. Соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока.
Общий объем капиталовложений в инвестиционные проекты составит более 120 млрд рублей. На предприятиях будет создано около 130 новых рабочих мест.
В свободном порту Владивосток инвестиционные проекты будут реализованы в Приморском крае.
Компания «Владтех» планирует построить комплекс для ремонта и технического обслуживания строительной и специальной техники во Владивостоке.
Организацией стоянок для специальной техники и контейнеров займется компания «ОПТ-Финанс».
Компания «ТРИМ» планирует запустить производство малярной ленты и прозрачного скотча.
Компания «Лог-Пак» в рамках СПВ планирует возвести складские модули и разместить на территории предприятия рефрижираторные контейнеры для хранения продукции быстрой заморозки.
На территории опережающего развития «Хабаровск» инвестор – компания «Экструдированные корма» планирует осуществлять экструзионную переработку биологических отходов в корма.
"На Дальнем Востоке появляются новые точки роста. В ТОРах, в Свободном порте формируются кластеры. И вокруг них должна обустраиваться жизнь, появляться достойная инфраструктура, соответствующая этим высокотехнологичным проектам и рабочим местам", - прокомментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
С момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 560 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 2,4 трлн рублей и перспективой создать более 72 тысяч рабочих мест.
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