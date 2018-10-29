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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 13 Ноября, 17:03 |
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Как повлияет на бизнес Дальнего Востока увеличение пенсионного возраста?
"НОВАЯ СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КООРДИНАТ" - тема 135-го заседания Международного Бизнес-Клуба "Диалоги". Функция пенсионного обеспечения важна для государства и предприятий, так как благодаря этому стимулируется трудовая деятельность и экономическая активность населения. В октябре 2018 года президент РФ подписал закон о пенсионной реформе, согласно которому пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с начала 2019 года.
Как реформа скажется на кадровой политике предприятий? Корпоративное пенсионное обеспечение: неоправданные траты для работодателя или оптимизация налогообложения и повышение лояльности персонала? Как повлияет на бизнес увеличение пенсионного возраста? Эти и другие актуальные для представителей бизнес-сообщества вопросы были рассмотрены на заседании Бизнес-Клуба.
Основная задача, которую ставили организаторы 135-го заседания Международного Бизнес-Клуба «ДИАЛОГИ», - помочь представителям бизнес-сообщества разобраться и освоиться в новой системе пенсионных координат.
Инесса БАБИЧ, президент Ассоциации взаимодействия и развития предприятий «Международный Бизнес-Клуб «Диалоги»:
«Любые изменения, реформы - это вызов. И, как правило, бизнес в таких вызовах видит возможности и новые идеи. Так и в случае с принятым законопроектом, повышение пенсионного возраста - это повод развития идеи наставничества в компаниях, введения должности «советник», например.
Но, если говорить о рисках, то прежде всего стоит упомянуть о снижении темпа внедрения цифровых методов управления производством и бизнеса в связи с низкой «цифровой грамотностью» взрослого населения. Что особенно актуально в эру всеобщей цифровизации бизнес-процессов».
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2018 год.
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