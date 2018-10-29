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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 13 Ноября, 17:03 |
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Музей для современного дальневосточника
О том, какие впечатления приводят людей в музеи, журнал «Дальневосточный капитал» спросил своих читателей.
Наталия ПИГАРЕВА, телерадиоведущая, писатель:
- Знакомство с музеями входит в мою обязательную программу при посещении любого нового города, поскольку это всегда интересно и разнопланово подает историю территории. При этом я с удовольствием знакомлюсь и с местными музеями. Несмотря на то, что я родилась и выросла на Камчатке, далеко не все уголки нашего полуострова я еще объездила. И когда у меня бывает возможность посетить тот или иной населенный пункт, я стараюсь наведаться и в музей.
На мой взгляд, музеи - это страницы истории, собранные в своеобразные книги, которые рассказывают об интересных и важных моментах жизни людей. И становятся таким же предметом споров, как и библиотеки, стремясь найти ответ на вопрос, для чего они нужны современному человеку. Но, как и бумажные книги, музеи сегодня не теряют своей целевой аудитории и тщательно хранят истории, которыми можно заинтересоваться и искренне восхититься. Причем, это касается не только общего культурного наследия, но и «местного»: например, истории предприятий. Именно благодаря таким музеям, новичок, пришедший в компанию, может познакомиться с ее истоками, ценностями, окунуться в атмосферу. Такой же интерес вызывают и музеи, посвященные конкретным профессиям. Мне, как журналисту, было интересно посетить после реконструкции Останкинскую телебашню и отследить с помощью экспонатов ее музея историю телевидения от его рождения до цифрового вещания. Подобные экспозиции пробуждают интерес аудитории и в краеведческих музеях. Например, в прошлом году музей Петропавловска-Камчатского посвятил выставку истории радио Камчатки, где были представлены, в том числе, и мои работы. Я тогда шутила, что меня сдали в музей, и с удовольствием посетила эту экспозицию.
Я никогда не поверю в то, что музеи умрут и перестанут быть нужными следующим поколениям. Они должны существовать и сохранять прошлое, но я бы пожелала таким учреждениям идти в ногу со временем. Сегодня это означает добавление интерактива - возможности для посетителя окунуться в историю. То есть потрогать что-то руками, продегустировать или даже переодеться шаманом и постучать в бубен, как это делают гости этнического стойбища «Кайныран» на Камчатке. У человека должна быть возможность не просто посмотреть на экспонаты, но и перенять музейную культуру через уникальный опыт.
Эдгар АЛЕКСАНЯН, председатель клуба IT-директоров Дальнего Востока, директор IT-департамента ООО «Шамса-Холдинг»:
- Я нечасто посещаю музеи, так как мой интерес к таким выставочным пространствам достаточно конкретен. Например, я с удовольствием побывал в музее Ferrari в Италии, поскольку являюсь фанатом этой марки. И если бы мне пришлось выбирать между музеем информационных технологий в Калифорнии и музеями Греции или Египта, я бы выбрал информационные технологии, поскольку они связаны с моим профессиональным интересом. Впрочем, это в моих глазах нисколько не отменяет значимости наследия древних империй.
Я считаю, что музеи, какое бы прошлое они ни представляли - общенациональное или конкретного производства - необходимы, поскольку они могут подарить живые эмоции. Можно посмотреть на экспонаты «в цифре», и такая информация должна быть в общем доступе. При этом посещение музейного пространства сродни концерту любимой группы - хорошо познакомиться с ее творчеством в Сети, но реальные эмоции можно испытать только во время живого исполнения, которые в «онлайн» не пережить. Но для того, чтобы такие эмоции были по-настоящему живыми в музеях, необходимо добавлять больше взаимодействия с аудиторией. Физика экспонатов, дополнительные эффекты: все это создает сопричастность посетителей и вызывает живой отклик. Благодаря этому, информация, представленная музеями, будет усваиваться в разы быстрее, ведь современные люди уже привыкли к интерактивному вовлечению».
Алексей ОМЕЛЬЯНЧУК, генеральный директор ЗАО «АКО-Холдинг»:
- Музеи были всегда, и на мой взгляд, сохранятся еще многие поколения, ведь они могут идти в ногу со временем и меняться. Сегодня самым перспективным форматом музея является выстраивание экспозиции вокруг основного экспоната - уникального во всех отношениях и узнаваемого. Например, при посещении Лувра я целенаправленно шел к Моне Лизе. И в этом гигантском музее расположены таблички, которые ведут к этой картине тысячи таких же посетителей, как я. Другие экспозиции этого известного учреждения я посмотрел по ходу движения, получив уникальный опыт и впечатления. И такая схема работает в музеях любого масштаба.
Так, если во Владивосток привозят яйца Фаберже, все жители отправятся их смотреть на любую выставочную площадку, поскольку это раскрученное и известное имя великого ювелира, а все остальные экспонаты будут просмотрены «за компанию», по ходу движения к основной цели. Аналогичный ажиотаж вызовут мечи короля Артура или другой известной личности, в то время как такой же меч без имени знаменитого носителя окажется на задворках внимания посетителя и вряд ли привлечет в музей большую аудиторию.
Не очень интересно смотреть и на копья и наконечники стрел древних империй. По большому счету, посмотрев такие экспонаты один раз, возвращаться к ним не хочется ни в одном музее мира. А вот музеи, связанные с технологическим прогрессом более близки современному человеку - будь то музей автомотостарины, либо музей космонавтики, кино или сотовых телефонов. Здесь действительно можно проследить эволюцию техники, в то время как колесо в XIII веке для обывателя мало отличается от колеса XVII века. И на мой взгляд, музеи современной истории будут только множиться, предлагать необычные форматы взаимодействия с аудиторией и с каждым годом завоевывать все большую популярность.
Для современного человека важную роль в восприятии музеев играет и кинематограф. Например, известная картина «Ночь в музее» с Беном Стиллером в главной роли прославила Музей естественной истории в Нью-Йорке, и учреждение ежедневно открывает свои двери целой толпе посетителей, которая заполняет все его огромное пространство. Влияние героев фильмов на музейную сферу может быть и не столь прямым - через персонажей кино транслируются имена великих художников, скульпторов, чьи работы в дальнейшем становятся центром экспозиций всемирно известных учреждений. Например, ребенок, выросший на мультиках о черепашках-ниндзя будет с особым вниманием воспринимать творчество людей, в честь которых были названы рисованные герои.
Андрей УРБАНОВСКИЙ, фотограф:
- Я хожу в музеи потому, что в них попадает то, мимо чего пройдешь или даже не встретишь в повседневной жизни. С удовольствием посещаю не только музеи других городов, но и местные. На мой взгляд, во Владивостоке самая приятнае площадка - это филиал музея имени Арсеньева возле театра Горького. Там проходят самые лучшие выставки, где можно в любую сторону направить камеру, нажать на затвор и получить хорошую фотографию. В других музейных учреждениях с этим уже сложнее.
В музеи давно уже хочется ходить не только для того, чтобы просто посмотреть на экспонаты, но и для того, чтобы что-то потрогать, понюхать, послушать, может быть даже во что-то поиграть. И во Владивостоке с этим справляются только обозначенный мной ранее филиал музея имени Арсеньева и центр современного искусства «Заря». Остальные же предлагают своим посетителям своего рода 3D фотографии, которые можно и так рассмотреть в Сети. И как мне кажется, творческое будущее есть только у маленьких музеев и очень больших, поскольку у первых остается только творческий подход для привлечения своей аудитории, а последние могут работать на своем раскрученном имени».
Подготовила Наталья КОМИССАРОВА
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