За семь лет из Приморья уехали в другие субъекты РФ 145 тыс. человек трудоспособного возраста

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 14 Ноября, 14:02 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 67 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 5900 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальневосточные бизнес-тигры тоже просятся в Красную книгу
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2018

Регион сегодня
14.11 |
Во Владивостоке открывается Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
14.11 |
Владивостокская фабрика KGK Group заинтересована в "Цифровых бриллиантах"
14.11 |
На Камчатке более 900 туристов посетили заповедник "Командорский" в 2018 году
14.11 |
На XV Международном джазовом фестивале во Владивостоке состоится День корейского джаза
14.11 |
Сбербанк меняет пластик на цифру
статьи раздела
Территория
29 Октября 2018, 12:03
Промышленная реновация по-хабаровски В Комсомольске-на-Амуре создается индустриальный центр завтрашнего дня
статьи раздела
Территория
29 Октября 2018, 11:58
Автомагистраль "Обход Хабаровска" соединит сразу три федеральные трассы На Российском инвестиционном форуме, который прошел в Сочи, автодорога "Обход Хабаровска" была признана жюри лучшим транспортным проектом в сфере ГЧП
статьи раздела
Кадры
26 Октября 2018, 16:35
Школа для лидеров Бизнес-школа СКОЛКОВО в сентябре традиционно собрала на фестиваль своих выпускников. Состоявшиеся и амбициозные, инициативные и креативные, а также дружные (отношения, сложившиеся во время учебы, поддерживаются годами) и спортивные - это далеко не все общие личностные черты студентов и выпускников российского аналога мировых бизнес-школ.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 15:19
Скидки стимулируют продажи новых машин в Приморье Приморский рынок безжалостно обошелся с корейским брендом. В итоге марка уходит с автодилерского поля региона
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 10:15
Миражи порта Зарубино Приморский край, обладающий самой разветвленной портовой инфраструктурой на российском Дальнем Востоке, несмотря на обилие громогласных заявлений чиновников, до сих не может получить новый полноценный транспортный хаб на границе с Китаем.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 10:30 | Регион сегодня |

За семь лет из Приморья уехали в другие субъекты РФ 145 тыс. человек трудоспособного возраста

За последние пять лет в Приморском крае сокращается различие в доходах между богатыми и бедными

Человеческому капиталу нужна питательная среда. По данным Приморскстата, численность трудоспособного населения в регионе уменьшается, а это значит, что новые проекты столкнутся с нехваткой рабочих рук

К 2025 году в Приморье только в территориях опережающего развития (ТОР) по оптимистичным прогнозам Минвостокразвития должно появиться более 23 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, новый персонал жизненно необходим предприятиям, создаваемым в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ), а также для инвестпроектов, о которых сегодня заявляет российский и иностранный бизнес.

О трудовых ресурсах в Приморском крае «Дальневосточный капитал» говорил с руководителем Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю Натальей БАУКОВОЙ.

- Наталья Георгиевна, сегодня очень много говорят о развитии в крае новых проектов. Между тем, цифры официальной статистики говорят о том, что количество трудоспособного населения в Приморском крае продолжает сокращаться?

- С одной стороны, по нашим оценкам, для развития человеческого капитала Приморский край обладает самыми благоприятными экономико-географическими условиями на Дальнем Востоке. С другой - с начала 2011 года численность населения в трудоспособном возрасте уменьшилась на 129,8 тыс. человек (на 10,6%), но увеличилась в возрасте моложе трудоспособного на 38,5 тыс. человек (12,8%) и в возрасте старше трудоспособного на 50,8 тыс. человек (12,1%). Эта ситуация привела к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. На конец 2017 года на 1000 человек трудоспособного возраста уже приходилось 738 граждан нетрудоспособного возраста (на конец 2010 года эта цифра составляла 588).

- Каков на сегодняшний день средний возраст населения в Приморском крае?

- На начало 2018 года он составил 39,7 года, что на 1,1 года больше, чем на начало 2011 года. При этом женская и мужская части населения стареют по-разному. Из-за более высокой смертности и, соответственно, более низкого дожития мужчин до пожилых и старческих возрастов, средний возраст мужчин на начало 2018 года на 5,1 года ниже, чем женщин: 37 против 42,1.

При этом за последние семь лет показатель продолжительности жизни в Приморском крае в целом вырос на 5,7% и в 2017 году достиг возраста 70,4 года. Ожидаемая продолжительность жизни женщин составила 75,5 лет, что на 10 лет больше, чем у мужчин.

- Еще один очень актуальный вопрос - это отток населения. Он продолжается?

- Миграция оказывает большое влияние на численность населения края и на его качественную структуру. Изучение возрастного состава мигрантов показывает, что самым мобильным является население в трудоспособном возрасте. С 2010 по 2017 годы из Приморья уехали в другие субъекты РФ 144,6 тыс. человек трудоспособного возраста, а прибыло в край - 112,6 тыс. человек данной возрастной категории.

Одной из основных предпосылок, побуждающих к смене места жительства работающую квалифицированную часть населения, являются различия в уровне жизни. Население привлекают регионы, способные обеспечить более высокое качество жизни: занятость, уровень оплаты труда, предоставление достойных социальных благ.

- Уровень оплаты труда - также один из немаловажных факторов для развития экономики региона. Зарплаты в Приморье растут или пока такой тенденции не наблюдается?

- Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2017 году достигла 38 тыс. рублей. По сравнению с 2010 годом ее реальный рост составил 6,2%. При этом в структуре денежных доходов населения прослеживается тенденция сокращения доли оплаты труда работников и увеличения прочих денежных поступлений. Можно предположить, что это «теневой» фонд оплаты труда и иные доходы, которые оказывают негативное влияние на экономику в связи с недополучением ресурсов, которые могли бы быть использованы на стимулирование приоритетных расходов и поддержку реформ в социальной сфере.

- В связи с тем, что уровень оплаты труда в различных сферах экономики значительно разнится, то и степень расслоения населения по уровню доходов растет?

- За последние пять лет в Приморском крае сокращается различие в доходах между богатыми и бедными, о чем свидетельствует снижение коэффициента фондов с 13,5 раза в 2012 году до 12,8 раза в 2017 году. На сегодняшний день одним из приоритетных направлений государственной политики является разработка программ по преодолению бедности населения. На протяжении последнего периода ежегодно количество бедных в Приморском крае снижается. Так, в 2010 году к данной категории относились 16,3% (320 тыс. человек) населения, а в 2017 году, по предварительным данным, - 14,7% (283 тыс. человек). В РФ за чертой бедности живет 13,2% населения.

Елена ЛЕНСКАЯ

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2018 год. 

Теги: Приморскстат  Наталья Баукова 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Территория
30 Октября 2018, 09:00
Дорога с новым статусом Автодорожное строительство в Хабаровском крае набирает темпы
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
23 Октября 2018, 15:19
Александр БЕККЕР, директор Инженерной школы ДВФУ: Традиции политехнического образования, заложенные столетие назад, трудно сломать В этом году инженерное образование в Приморье отмечает столетний юбилей. Сегодня его форпост - Инженерная школа ДВФУ, образованная на базе ставшего частью федерального университета политена - Дальневосточного политехнического института.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 10:30
Иностранные инвесторы сделают из "Приморья" курорт Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" - один из якорных туристско-рекреационных кластеров края.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 09:45
Формат ГЧП становится модным Инфраструктурные инвестиции считаются одним из самых эффективных инструментов стимулирования экономического развития. При этом развитие механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в большинстве регионов находится на начальной стадии и формируется, в основном, вокруг транспортной отрасли.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 09:15
Аграрные проекты меняют структуру отрасли Темпы роста сельского хозяйства на Дальнем Востоке в 2017 году, по данным Минвостокразвития, в два раза превысили среднероссийский показатель
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика