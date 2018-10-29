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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 13 Ноября, 17:03 |
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На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
Группа компаний ННК, первой среди предприятий нефтегазовой отрасли Российской Федерации, начала реализовывать на своих АЗС автомобильный бензин с октановым числом 101 - GreenEco 101.
Топливо под брендом «GreenEco» стало уже хорошо знакомо автолюбителям нашего региона, успев доказать свои преимущества. О новой разработке компании «Дальневосточный капитал» попросил рассказать генерального директора ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» Ирину НОСОВУ.
- Ирина Васильевна, «бензин с октановым числом 101» звучит из разряда фантастики. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея создания такого топлива?
- Наш новый продукт под брендом GreenEco 101 разработан специально для автовладельцев Дальнего Востока, где расположена сеть заправочных станций ННК. Автомобильный спорт весьма популярен у нас на Дальнем Востоке, также многих местных водителей можно отнести к любителям дрифта. То есть запрос на топливо, раскрывающее потенциал автомобиля и улучшающее разгонную динамику, был всегда. Надеемся, теперь наши автолюбители смогут почувствовать максимум удовольствия от езды.
- Предъявлялись ли еще какие-либо требования к разрабатываемому топливу? Или все-таки это специфический продукт исключительно для автогонщиков?
- Конечно! Важное преимущество GreenEco 101 - это защита топливной системы от износа и коррозии, что имеет значение для любого автовладельца, согласитесь. Также новое топливо облегчает эксплуатацию двигателя при низких температурах, это особенно актуально для наших жестких климатических условий. И уже совсем скоро мы сможем проверить новый продукт в действии, заводя автомобили морозным утром.
- Интересно, обязательно попробую! Возвращаясь к преимуществам топлива. Ключевые, как я понял, - это повышение мощности двигателя и улучшение динамики. Бонусом идет более комфортный запуск в холодное время года. Расскажите, пожалуйста, для наших читателей, как возник образ тигра?
- С удовольствием! Спасибо за вопрос. Солнце и тигры - это самые яркие ассоциации, которые возникают при упоминании нашего родного края. И именно солнце и тигры отражают ключевые качества нового топлива ННК GreenEco 101, как вы верно отметили - мощность и неиссякаемую энергию. Мы очень рады, что образ тигра будет связан и с нашим новым брендом.
- Расскажите, как создавалось 101 топливо?
- Это разработка Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, входящего в Группу компаний ННК. И она была бы невозможна без проведенной масштабной многоступенчатой модернизации на предприятии, инвестиции в которую составили более $3 млрд.
Использован лучший мировой опыт, особое внимание уделялось экологическому аспекту производства. Напомню, Хабаровский НПЗ является старейшим предприятием в нефтеперерабатывающей отрасли России. Сегодня, после проведенной модернизации, можно с гордостью назвать Хабаровский НПЗ одним из лучших и высокотехнологичных в стране. Предприятие выпускает продукцию класса ЕВРО-5, постоянно обновляя свою линейку. И вот, следующим этапом его развития стал выпуск уникального топлива с октановым числом 101. Так что можно сказать, что мы последовательно шли к выпуску GreenEco 101.
- Новое топливо дороже 98 бензина. Ощутимая разница…
- Да, но давайте не забывать, что это премиальный топливный продукт, не имеющий аналогов на территории России. Мы первые выпускаем бензин с октановым числом 101 на российский рынок. Он занимает свою нишу - для автомобилей со спортивным уклоном. Эта ниша небольшая, но тоже весьма востребованная. Раньше высокооктановые марки на Дальнем Востоке можно было приобрести только в специализированных магазинах, и стоили они запредельно дорого - 150 рублей за литр! Наш продукт - в разы дешевле.
Каждая вещь имеет свою цену, которая определяется, прежде всего, расходами на изготовление. Как я говорила ранее, производство высокотехнологичного топлива возможно только на современнейшем оборудовании, с использованием дорогостоящих компонентов и технологий. Кстати, GreenEco 101 по своим характеристикам не уступает и дорогим европейским аналогам.
Его производство обходится гораздо дороже других топливных продуктов Хабаровского НПЗ. Соответственно, и цена будет выше.
В сети АЗС ННК представлен широкий ассортимент - от АИ 92 до АИ-98, теперь есть и 101-ый. Поэтому каждый наш клиент сумеет подобрать нужный бензин в соответствии с техническими требованиями своего авто и финансовыми возможностями. Понимая социальную значимость Группы компаний ННК для региона, наши цены повышаются крайне редко.
Также мы обеспечиваем высокое качество всей продукции. Кстати, мы не отказались от реализации АИ-98: GreenEco 101 будет доступен на ограниченном количестве заправок сети ННК в Дальневосточном федеральном округе.
- В рекламной листовке я увидел упоминание причастности компании BASF к разработке топлива.
- Совершенно верно. Последнее время мы тесно сотрудничаем с экспертами компании BASF, мировым лидером химической отрасли. И GreenEco 101 разработан с применением новейших технологий всемирно известного концерна специально для АЗС нашей сети. Работа с лучшими в своем деле всегда является залогом успеха.
- Вы затронули тему экологии. Что можно сказать о GreenEco 101? Экологи говорят, что выбросы частного автотранспорта вносят большую лепту в загрязнение окружающей среды.
- Хорошо известно, что чем выше класс топлива, тем меньше выбросы вредных веществ, меньше загрязнения окружающей среды и больше мощность автомобиля. И наш новый продукт не является исключением.
Группа компаний ННК ориентирована на снижение воздействия на окружающую среду как своих производственных предприятий, так и выпускаемых топливных продуктов. Поэтому при разработке нового премиального топлива одной из целей было и повышение его экологичности. Эта задача выполнена.
-Как генеральный директор предприятия, расскажите нам, что делается для улучшения уровня сервиса на заправках сети ННК?
- Мы очень трепетно относимся к отзывам наших клиентов - пожалуйста, сообщайте все свои замечания на нашу «горячую линию». Важно, чтобы клиенты знали, что мы всегда стоим на страже их интересов.
Также хотела сказать о работе с нашим персоналом. Ведь именно по общению с сотрудниками АЗС вы судите и о качестве предоставляемых услуг, и о компании в целом.
Нам удалось снизить текучку кадров - за три года на 11%! Сформировался костяк, на который мы можем опереться. Уровень заработной платы соответствует рыночному, есть хороший социальный пакет - медстраховка, оплата санаторного лечения и ряд других опций. Используем не только материальные стимулы, конечно, отмечаем профессиональное мастерство, проводим обучение. И все это приносит свои результаты.
Очень хочется, чтобы после общения с нашими сотрудниками Вы обязательно вернулись бы на заправки сети ННК вновь.
Юрий РОГОВ
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