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В Приморье откроется новый внутрикраевой авиарейс
Новый авиарейс из Дальнереческа в посёлок Восток и обратно начнет регулярно выполняться в Приморье на следующей неделе – с 21 декабря. Полёты будут проходить два раза в неделю – по вторникам и четвергам.
Новый рейс стал возможным после того, как окончилась реконструкция взлетно-посадочной полосы и строительство служебно-пассажирского здания в поселке Восток.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, рейс удобно встроен в маршрутную сеть внутрикраевой авиации и связан с авиарейсом из Владивостока. Таким образом, добраться из краевого центра в отдаленный северный посёлок Восток теперь можно будет менее чем за 2,5 часа, из Дальнереченска – за 50 минут, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
Рейс будет выполнять авиакомпания «Аврора». Как сообщили в авиакомпании, вылет рейса по вторникам и четвергам из Дальнереченска будет в 13:45, прибытие в Восток – в 14:35. Обратный рейс из Востока будет отправляться в 15:50.
«Обслуживать линию, как и другие рейсы внутрикраевой авиации, будут воздушные суда DHC-6. Стоимость перелёта в одну сторону составит 1255 рублей», – отметили в авиакомпании.
Напомним, исключительное значение для дальневосточных регионов воздушного транспорта подчеркнул Президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета, которое прошло в рамках третьего Восточного экономического форума во Владивостоке в этом году.
«Нам нужно создать условия, когда люди, проживающие в любом регионе Российской Федерации, чувствовали, что они живут в единой стране. Кроме того, очевидна потребность в развитии внутренних маршрутов, и это отдельная очень важная задача», – обратился к членам президиума глава государства.
Как подчеркнул по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко, краю удалось добиться значительных результатов в этом направлении.
«За счет средств краевого бюджета приобрели несколько воздушных судов, развивается аэродромная инфраструктура. Сегодня воздушное сообщение в Приморье обеспечено по 13 маршрутам, 14 будет открыт на следующей неделе. Малая авиация выполняет более 40 рейсов в неделю. Подчеркну, что с 2014 года удалось увеличить объем пассажирских перевозок внутри края в 4,5 раза. Продолжим развиваться в этом направлении», – заявил глава региона.
Отметим, самолёты DHC-6 выполняют рейсы из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея – в Амгу, Светлую, Единку, из Кавалерово в Хабаровск.
Самолетом АН-2 приморцы могут воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск–Олон–Охотничий–Единка–Самарга и обратно. Вертолет Ми-8 летает по направлениям: Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Агзу и Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Единка–Самарга и обратно.
Для населения Приморья установлен социальный тариф. Благодаря этому удалось на самолетах DHC-6 снизить стоимость билетов в два раза, а для вертолетов – в 10 раз.
Узнать подробнее о расписании нового рейса и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в агентствах, получить справки – по бесплатному телефону: 8 (800) 250-49-88.
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