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В столице Приморья заработал "Vladivostok CityPASS"
В Приморском крае заработал новый туристский проект – «Vladivostok CityPASS». Это карта гостя Владивостока, которая включает в себя путеводитель по городу с маршрутами пешеходных прогулок, аудиогид, карту туристических мест, купоны на посещение музеев, а также универсальную карточку, дающую право на получение комплимента или скидки на товары и услуги до 60% в лучших заведениях города. Проект реализуется при поддержке Туристско-информационного центра Приморья, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Команда проекта разработала карту гостя Владивостока «Vladivostok CityPASS» по аналогии с картами, которые можно встретить в крупнейших городах мира. В России же подобные проекты представлены пока только в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Как сообщили организаторы, суть «Vladivostok CityPASS» заключается в том, что, приобретая карту гостя города, турист получает комплект, где собрано все, что нужно знать о Владивостоке: интересные факты о его истории, информация о местах, которые нужно посетить, и о том, что нужно сделать и попробовать во Владивостоке; готовые маршруты для самостоятельных прогулок; аудиогид; купоны на посещение музеев; бонус на скидку в такси, кафе, ресторанах, сувенирных магазинах и других заведениях.
«Вся информация об истории города прошла редактуру известного городского краеведа и автора книг о Владивостоке Нелли Мизь, а прогулочные маршруты, представленные в карте, создавались местными жителями и экскурсоводами. Эти люди влюблены в город и готовы рассказать туристам о нем, поделиться его секретами, показать лучшие места», – отмечают разработчики проекта.
По их словам, партнеры проходят тщательный отбор. Заведения должны поддерживать высокие стандарты гостеприимства и сервиса. Среди критериев – безналичная оплата, англоговорящий персонал, меню на иностранных языках, атмосфера и интерьеры, отражающие русскую культуру и своеобразие нашего города.
Отметим, «Vladivostok CityPASS» получил признание и поддержку Туристско-информационного центра Приморского края. Директор ТИЦ Дарья Гусева отметила, что центр поддерживает перспективные и полезные проекты, которые могут сделать пребывание туриста в регионе более комфортным.
Подчеркнуто, что полная версия карты «Vladivostok CityPASS» выйдет в свет только в начале 2019 года: сначала на русском и корейском языках, затем на китайском и английском. Однако бесплатную демо-версию можно получить в офисах ТИЦ уже сейчас.
«Мы с ребятами договорились включить в бесплатную версию прогулку по самому сердцу Владивостока – началу улицы Светланской. Красивейшие архитектурные памятники расположены именно здесь: гостиница “Версаль”, дом Жуклевича и другие. Весь же пешеходный маршрут полной версии карты гостя займет весь день и для удобства разделен на 10 частей. Турист может начать утро у Музея Арсеньева и встретить закат на вершине сопки Орлиное Гнездо с панорамным видом на Владивосток. И при этом получить приятные бонусы. Есть также отдельный пеший маршрут по кварталу Миллионка. Мы всегда поддерживаем такие инициативы и даже уже отправили буклеты на Дни Дальнего Востока в Москву», – отметила руководитель ТИЦ.
Она пригласила компании Владивостока, занятые в сфере гостеприимства, к сотрудничеству, отметив, что ТИЦ создан помогать не только туристам, но и туристскому бизнесу.
Бесплатную демо-версию путеводителя «Vladivostok CityPASS» можно получить в офисах Туристско-информационного центра Приморского края. Главный офис находится по адресу: Владивосток, улица Семеновская, 29 (отель «Lotte», 1 этаж). Также точки размещены в Международном аэропорту Владивосток (1 этаж) и на центральной площади. Телефон: (423) 240-71-21, 240-71-20, e-mail: primtravelinfo@mail.ru, интернет-сайт: http://tour.primorsky.ru.
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