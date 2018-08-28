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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 08 Сентября, 00:04 |
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В Приморском крае цены на платные услуги населению выросли за 2013 год на 7%
Из услуг пассажирского транспорта значительно выше среднего уровня возросла стоимость полета в салоне экономического класса самолета и проезда в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда (в 1,2 раза). Стоимость проезда на городском автотранспорте и в пригородном поезде увеличилась на 13,9% и 17,1 %, соответственно.
Бытовые услуги в среднем подорожали на 4,9%, из них более всего химическая чистка мужского костюма (на 5,2%), изготовление фотографий на документы (на 5,6%), пошив женского платья (на 9,9%), стирка и глажение белья (на 13,5%), помывка в бане в общем отделении (на 15%). Услуги профессионального и высшего образования подорожали на 8,9-11,6%, посещение детского ясли-сада – на 12,4%, страхования и медицинские услуги – на 12,5-13,3%.
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток
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