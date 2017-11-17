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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье появится мини-завод по переработке молока
Производство появится в Уссурийске на территории семейной фермы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе администрации Приморского края.
В течение трех лет поголовье стада увеличится до 50 голов. Сейчас хозяева фермы присматривают высокопродуктивные породы, средний надой которых составляет 40 литров. Фермеры планируют запустить производство творога, сметаны, масла и йогурта. Благодаря этому жители Уссурийска смогут получать свежий продукт по доступной цене, уточняют в регионе.
В 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование льготного кредитования сельхозпроизводителей. В 2017 году на создание семейных ферм и начинающим фермерам выдано грантов на сумму более 180 миллионов рублей.
Напомним, специалисты в области сельского хозяйства входят в топ самых востребованных профессий Дальневосточного федерального округа, составленный Агентством по развитию человеческого капитала.
В Минвостокразвития подчеркивают, что сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей экономики Дальнего Востока. Для реализации ее экспортного потенциала региону необходимо наращивать объемы производства – и есть куда: только за счет разработки неиспользуемой пашни (около 600 тыс. га) производство сельхозпродукции можно увеличить на треть. Кроме того, президент поручил правительству РФ до 1 сентября 2018 года организовать работу по инвентаризации сельскохозяйственных земель в ДФО для выявления участков, которые можно будет передать инвесторам, эффективно реализующим проекты в сфере сельского хозяйства.
Также перед регионом стоит задача улучшать логистическую инфраструктуру и наращивать мощности по переработке и хранению продовольствия, параллельно наращивая производство мяса, молока и яиц. Данную задачу решает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Объем портфеля инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства у агентства превышает 200 млрд рублей, и это пятая часть всех проектов АПИ.
На решение данных задач направлена новая аграрная политика на Дальнем Востоке, реализация которой только за 9 месяцев текущего года позволила увеличить производственные показатели местных сельхозпроизводителей на 5%. Самыми эффективными мерами поддержки, как сообщили в Минвостокразвития России, оказались целевые субсидии и льготы, предоставляемые компаниям в рамках территорий опережающего развития.
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