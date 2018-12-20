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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 14 Января, 11:31 |
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Рыбакам Сахалина снимут ограничения на вылов горбуши
Свободный вылов рыбы лососевых пород будет возможет исключительно удочками и спиннингами и только на территории морского побережья, а суточная норма улова не должна превышать 5 кг, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
«Далеко не все островитяне могут позволить себе купить свежую рыбу в магазинах или даже на рынке, но их выручает рыбалка. Однако по вылову лососевых, в частности, горбуши существуют ограничения. Считаю, что нужно разрешить свободный вылов для собственного потребления – это станет важным шагом к решению проблемы обеспеченности населения свежей рыбой», – прокомментировал врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Как пояснил глава региона, муниципалитеты Сахалинской области уже определили места вылова горбуши, их остается утвердить. После этого соответствующие изменения внесут в «Правила рыболовства дальневосточного рыбохозяйственного бассейна». Законное основание для вылова ценной рыбы у сахалинцев и курильчан появится к началу хода горбуши.
В свою очередь заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков подчеркнул, что рыбная отрасль имеет важное социальное значение для Сахалинской области. Особенно большой вклад в областную экономику вносит лососевая путина, поэтому эффективная и рациональная организация промысла – основная общая задача региона и федерального ведомства. «Мы очень тесно взаимодействуем с Сахалинской областью, постоянно решаем рабочие вопросы в сфере организации рыболовства, деятельности наших подведомственных учреждений, рыбоохраны и воспроизводства запасов. Мы всегда открыты к диалогу и сотрудничеству, можете рассчитывать на нашу поддержку разумных и правильных инициатив», – отметил он.
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