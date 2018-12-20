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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 14 Января, 11:31 |
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В Приморье на рынок строительных услуг вышел резидент СПВ
Компания «ДальТехМонтаж-Находка» приступила к оказанию строительных услуг. Инвестиционный проект стоимостью 7,7 млн рублей реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Резидент свободного порта Владивосток ориентирован на строительство жилых и административных зданий, детских садов, спортивных площадок и иных объектов городской инфраструктуры на территориях Приморского края. Отдельным видом работ предусмотрен монтаж стальных строительных конструкций. Инвестор приобрел спецтехнику для промышленного строительства: самоходный кран, вышку, ручную лебедку, бетономешалку, газорезательное оборудование, сварочный аппарат, грузовые машины.
«За счет найма высококвалифицированных специалистов в строительной отрасли – инженеров, монтажников, автослесарей и электросварщиков, а также благодаря наличию нового оборудования и техники, наша команда уже оказывает услуги общестроительного характера на промышленных объектах», - отмечает генеральный директор ООО «ДальТехМонтаж-Находка» Татьяна Макарова.
Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов считает: «Любой резидент свободного порта Владивосток или территорий опережающего развития вправе рассчитывать на равноценную поддержку и сопровождение со стороны Корпорации. Мы постоянно развиваем набор услуг, в том числе в электронном виде. Внедрили «личный кабинет резидента», в ближайшее время откроем Центр поддержки резидентов, который будет оказывать услуги по заранее определенному базовому стандарту и содействовать коммуникациям резидентов с партнерами».
Напомним, на сегодняшний день с резидентами свободного порта Владивосток АО «КРДВ» подписано 1088 соглашений с общим объемом инвестиций 591,5 млрд рублей, в результате выполнения заявленных проектов появится около 61 000 новых рабочих мест. С момента реализации закона «О свободном порте Владивосток» запущено 98 проектов, в реализацию которых резиденты вложили более 14,3 млрд рублей и создали порядка 4 000 новых рабочих мест.
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