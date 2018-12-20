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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 16 Января, 05:50 |
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В Приморье на народные деньги хотят производить деликатесное мясо
Из дизайнеров в фермеры решила переквалифицироваться жительница Владивостока Надежда Арзамасова. Она разработала проект и бизнес-план для фазаньей фермы и оформила земельный участок по программе «Дальневосточный гектар» в селе Нежино Надеждинского района Приморского края. Привлечь средства на создание фермы Надежда планирует с помощью краудфандинга, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Детство я провела в деревне, но потом, как и очень многие мои сверстники, выучилась и переехала в город и работаю дизайнером. В какой-то момент появилось понимание, что нужно производить что-то реальное», - рассказывает Надежда Арзамасова. «Наверное, у меня всегда был интерес к сельскому хозяйству. Когда я узнала о программе «Дальневосточный гектар», решение пришло практически сразу – надо брать землю и запускать собственный проект».
Надежда оформила участок и решила открыть ферму по разведению фазанов. По ее словам, в настоящее время в Приморье не заполнена эта ниша. В ходе проведенного исследования рынка были выявлены запросы от ресторанных сетей и охотхозяйств. Кроме того, был отмечен интерес к проектам из сферы агротуризма. При выборе участка основным критерием стала транспортная доступность крупных населенных пунктов и наличие инфраструктуры. На сегодняшний день Надежда оформила КФХ и подала запрос на подключение к электроснабжению. Кроме того, заключены первые договоры о намерениях с торговыми сетями и несколькими ресторанами Владивостока. В планах Надежды Арзамасовой построить на «дальневосточном гектаре» инкубатор, хозяйственные здания и оборудовать двор для вольного выгула птицы.
«Фазанье мясо востребовано и как вкусный гипоаллергенный продукт, и как излюбленный ингредиент восточной кухни. Но достать его во Владивостоке – целая проблема. В основном люди вынуждены обращаться в охотхозяйства и платить большие деньги», - отмечает Надежда. «Я детально проработала проект и бизнес-план фермы. Планируется организовать безотходное производство – среди продукции фермы будет как мясо и яйцо для кулинарии, так и перо для сувениров. Кроме того, мы будем поставлять цыплят в охотхозяйства и всем желающим».
По словам Надежды Арзамасовой на запуск проекта нужно около 1,5 млн рублей. 650 тысяч она планирует получить с использованием краудфандинга – объявление уже появилось на соответствующей площадке. «Приглашаю всех поучаствовать в создании моего проекта, а взамен предлагаю от сувениров и будущей продукции до сертификата на настоящую охоту», - заявила она.
Напоминаем, что программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. На сегодняшний день бесплатный земельный участок можно оформить в 9 субъектах Дальневосточного федерального округа. Программа предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта.
Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
Для удобства граждан Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые содержат структуру и порядок экономических расчетов. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия, учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе. Кроме того, получателям «дальневосточных гектаров» доступны меры государственной поддержки - в их число входит субсидирование кредитов, полученных на освоение «дальневосточного гектара», льготный лизинг сельхозтехники, субсидии на создание семейных ферм, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства. Ознакомиться с перечнем мер поддержки можно на сайте АРЧК ДВ.
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