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Распоряжаться землей во Владивостоке будет новая структура
В администрации Владивостока началась работа по созданию структуры, которая будет выполнять весь комплекс полномочий по управлению и распоряжению земельными участками на территории Владивостокского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Напомним, такие полномочия переданы администрации Владивостока законом Приморского края от 03.12.2018 N 402-КЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в области регулирования земельных отношений". Ранее эти вопросы находились в ведении Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края.
Закон вступил в силу с 1 января 2019 года, при этом на территории Владивостокского городского округа с 1 января до 1 мая 2019 года установлен переходный период.
Как уточняют специалисты, уже с 1 мая в 2019 года администрация Владивостока в соответствии с законом будет предоставлять на территории Владивостокского городского округа земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, - на торгах или без проведения торгов. Также в полномочиях - организация аукционов по продаже в собственность или на право аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, перевод таких земель из одной категории в другую, изменение вида разрешенного использования, ведение реестра договоров и ряд других.
Во время переходного периода будет активно вестись работа по передаче из Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в администрацию Владивостока всех необходимых документов, в том числе - действующих договоров аренды, безвозмездного пользования на земельные участки, госсобственность на которые не разграничена и других.
Также необходимо разработать все необходимые регламентирующие документы, принять на работу специалистов, наладить все рабочие процессы, которые позволят вести работу по управлению и распоряжению неразграниченными земельными участками в соответствии с законодательством.
Анастасия Котлярова (фото)
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