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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье девять вакантных рабочих мест хотят заполнить за час
Приморский центр занятости населения приглашает посетить первую в этом году ярмарку вакансий во Владивостоке. Она состоится в среду, 16 января, по адресу: улица Пушкинская, 13.
Как сообщают специалисты, девять рабочих мест соискателям предложит Жилищно-коммунальное управление ГУФСИН России по Приморскому краю. Среди вакансий – бухгалтер, водитель, слесарь-сантехник, электрик и другие, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Кстати, нынешняя ярмарка – уже второе мероприятие для соискателей, которое пройдет в Приморье с начала года.
В прошедшей ярмарке приняли участие два работодателя, которые предложили соискателям шесть рабочих мест. Как комментируют организаторы, из всех безработных, посетивших мероприятие, многих пригласили на повторное собеседование, а два человека смогли успешно трудоустроиться.
«Всего на этот год мы запланировали более 200 ярмарок вакансий по всем муниципальным образованиям края. Это и мини-ярмарки, где небольшое количество вакансий предлагает один работодатель, и ярмарки, где собраны предложения по общественным, временным работам, а также встречи с работодателями для особой категории соискателей – инвалидов, пенсионеров, женщин», – рассказывают сотрудники центра занятости.
В краевом департаменте труда и социального развития отмечают, что ярмарки вакансий – одно из наиболее эффективных мероприятий, организуемых службой занятости региона.
«Такая форма поиска работы довольно популярна в Приморье. Участие в ярмарках позволяет безработным в одном месте пообщаться сразу с несколькими работодателями, задать все интересующие вопросы. Кадровые службы, в свою очередь, получают возможность лично побеседовать с потенциальными работниками», – отмечают в ведомстве.
Напомним, что графики проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест по всем муниципальным образованиям на 2019 год размещены на сайте департамента труда и социального развития Приморского края в разделе «Приморский центр занятости населения».
Ярмарка вакансий пройдет 16 января с 10.00 до 11.00 в конференц-зале Приморского центра занятости населения по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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