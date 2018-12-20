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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Кожемяко озвучил основную задачу на пять лет
Олег Кожемяко поручил разработать пятилетние планы развития дорожной и строительной отраслей Приморья, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
До 10 апреля должен быть разработан комплекс мероприятий по ремонту и строительству объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры в Приморье. Такое поручение губернатор Олег Кожемяко дал в понедельник, 14 января.
Глава региона подчеркнул, что за пять лет необходимо изменить дорожную, коммунальную, строительную инфраструктуру Приморского края.
«Мы встречались с населением муниципалитетов, разработали общие планы, поручения, сейчас они структурируются. На основе этого необходимо разработать комплекс мероприятий по ремонту дорог, мостов, объектов ЖКХ», – заявил губернатор.
Олег Кожемяко подчеркнул то, что темпы работ должны с каждым годом наращиваться – к примеру, если сегодня в Приморье строится 400 тысяч квадратных метров, то с каждым годом этот показатель нужно увеличивать на 200 тысяч.
Параллельно этой работе муниципалитеты проведут защиту планов в рамках наказов и поручений.
«Я сам буду присутствовать на защите этих планов, чтобы они были корректными, не было голословных, несбыточных решений», – заявил Олег Кожемяко.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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