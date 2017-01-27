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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 15 Февраля, 11:40 |
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Владивостокский морской торговый порт и Русская Тройка запускают совместный сервис на Москву
ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) и АО «Русская тройка» запускают новый регулярный сервис контейнерных поездов на маршруте ст.Владивосток-экспортный (ВМТП) – ст.Ховрино (Москва) - ст.Владивосток-экспортный (ВМТП).
Cовместный сервис ВМТП и «Русской тройки» предоставляет клиентам дополнительную возможность по перевозке контейнеров в составе регулярного поезда из Владивостока в Москву и обратно. Основная цель проекта - обеспечить максимально широкому кругу грузовладельцев наиболее гибкие условия по доставке контейнеров.
К перевозке принимаются 20-футовые и 40-футовые контейнеры с грузом, независимо от собственника и линии, прошедшие таможенное оформление в порту Владивосток, либо следующие в режиме ВТТ/МТТ. Транзитное время из Владивостока до Москвы - 10 суток, из Москвы до Владивостока – 10 суток.
АО «Русская тройка», как оператор сервиса, предоставляет комплекс услуг, включающий в себя: предоставление железнодорожного подвижного состава, прием контейнера к перевозке по железной дороге, погрузку контейнера на платформу в порту, оплату железнодорожных тарифов, охраны, сбора за таможенное декларирование контейнера, сверхнормативное хранение.
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