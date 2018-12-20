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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Февраля, 16:57 |
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Гонконгская компания намерена вложить в Приморье 1 млрд долларов
Гонконгская группа компаний United Exchange/Sun планирует вложить в инвестиционные проекты в Приморском крае порядка 1 млрд долларов. Сопровождение компании осуществляет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Агентство помогает инвестору, оказывая ему организационное сопровождение и другие меры поддержки, в том числе подбирая решения по оптимизации проектов, например, при возможном использовании режимов ТОР или свободного порта. Китайская группа компаний уже открыла в Приморье свое представительство и работает над реализацией ряда проектов», - прокомментировал генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.
Один из проектов связан с запуском регулярной морской круизной линии между Владивостоком и Шеньяном (КНР). «У нас большие планы по развитию в Приморье корпоративного туризма. В этом году мы намерены привезти сюда около 200 тыс. туристов, преимущественно с юга Китая, провинции Чжэцзян. В группу наших компаний входит крупный оператор круизных линий, и мы рассматриваем возможность организации регулярных круизов между Владивостоком и Шеньяном», - пояснил собственник группы Цзян Юйсян.
В числе возможных проектов - создание предприятий по глубокой переработке древесины в Приморье, производству мебели и бумажных изделий совместно с партнерами из Тайваня, создание туристической инфраструктуры на острове Русский, проекты в сфере сельского хозяйства и производство продукции из дикоросов. Инвестор намерен участвовать в аукционе на покупку недостроенных пятизвездочных гостиниц во Владивостоке – на мысе Бурный и Корабельной набережной.
Накануне прошла конференция для сотрудников и партнеров United Exchange/Sun в кампусе ДВФУ на острове Русский. В мероприятии участвовало более 100 человек. Конференцию открыл заместитель руководителя офиса АНО АПИ во Владивостоке Станислав Варнаков. Он поприветствовал участников мероприятия и рассказал об основных направлениях сотрудничества Агентства и группы Sun, а также возможных проектах с инвестором.
Напомним, что в недавно представители Sun Group посетили Камчатский край с целью изучения возможности строительства курортного комплекса в ТРК «Зеленовские озерки», входящий в ТОР «Камчатка».
Автор фото - Марина Божко
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Хорошо конечно. Только загадка-что может сейчас привлекать сюда туристов?
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