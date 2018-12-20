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Проект "Посмотри на Владивосток" путешествует по Приморью
Для выставки из архивов проекта Look At Vladivostok.ART выбраны фотографии номинаций «Архитектура», «Повседневность», «События», «Море».
Кавалеровцы гостеприимно приняли фотовыставку, благодаря которой "совершили" путешествие во Владивосток: кто-то из них радовался знакомым видам, кто-то открывал для себя новые.
«На вернисаже ко мне подошла почтенная пара. Познакомились: они – выпускники горного факультета Политехнического института, полвека назад получившие распределение на Хрустальненский горно-обогатительный комбинат, что рядом с Кавалерово. Во Владивостоке они последний раз гостили около 30 лет назад. С большой симпатией вспоминают город своего студенчества. А меня попросили провести экскурсию по выставке – и это получилась экскурсия по современному Владивостоку», - рассказывает Марина Баринова, продюсер проекта «Посмотри на Владивосток».
За 6 лет жизни проекта «Посмотри на Владивосток» одноимённая фотовыставка была представлена в Приморском государственном Музее имени В. К. Арсеньева, в Приморской государственной картинной Галерее, в Музее современного искусства «АртЭтаж», гастролировала в Москве и в Хабаровске.
Ежегодно авторы лучших фотографий проекта получают на память деревянные кораблики, сделанные приморским скульптором Олегом Батухтиным, проживающем в Кавалерово. Так что, можно считать, что все эти годы проект «Посмотри на Владивосток» напрямую связан с северным приморским посёлком.
Для фотографов-профессионалов из Кавалерово данная выставка – это возможность увидеть технику работы владивостокских коллег. Возможно, теперь они поделятся своими снимками, сделанными во Владивостоке в 2018 году.
Для участия в конкурсе "Посмотри на Владивосток 2018" надо заполнить заявку с фотографиями на сайте www.lookatvladivostok.art. Авторы фотографий сами определяют, каким номинациям соответствуют их снимки: «Архитектура», «Море», «Повседневность», «События», «Дом моего детства», «Труженики моря», «Человек читающий». Авторы фотографий, выбранных жюри для выставки и фотоальбома, получают альбом со своими фотографиями в подарок. В новом сезоне таких фотографий будет 159 – ровно столько лет исполняется Владивостоку в 2019 году.
Приём фотографий на конкурс "Посмотри на Владивосток" продлится до 31 марта
Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер седьмого сезона фотоконкурса «Посмотри на Владивосток» - Look At Vladivostok*2018.
Автор фото - Евгения Кокурина.
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