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14 Марта 2017, 16:53 | Регион сегодня

$200 млн вложат инвесторы из Китая в завод по выращиванию и переработке марикультуры в Приморье

Вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев 13 марта встретился с китайскими предпринимателями, которые планируют реализовать на территории Приморского края ряд инвестиционных проектов. Встреча состоялась в рамках "дня китайского инвестора" в Хабаровске.

В переговорах приняли участие первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов и заместитель Министра Александр Крутиков, губернаторы дальневосточных регионов Александр Козлов, Владимир Миклушевский и Вячеслав Шпорт.

«Мы уже второй раз на Дальнем Востоке проводим такой день встречи с инвесторами. Предыдущий был во Владивостоке, а сегодня с участием китайских инвесторов мы проводим его в Хабаровске. Проектов довольно много. С некоторыми инвесторами мы уже встречались, и сейчас мы готовы к обсуждению этапов запуска весьма интересных проектов, а также задач, которые нужно решить, чтобы эти проекты реализовались», – рассказал Юрий Трутнев.

Один из таких проектов - строительство в прибрежной зоне Владивостока гостинично-жилого комплекса «Дом в море» в форме современного лайнера.

По словам инвесторов, это будет комфортабельный комплекс  не только для семейного отдыха, но и для проведения деловых встреч на высшем уровне, переговоров, брифингов. Комплекс - это пятизвездочный отель, торговый центр, спортивно-оздоровительный комплекс, детский сад, кинотеатры, концертные площадки, бары, рестораны, бассейны, зимний сад, автопарковка.

«Это очень интересный проект. Хотелось бы, чтобы он получился», – отметил  Юрий Трутнев.

Проект будет реализован до 2021 года инвестором Свободного порта Владивосток компанией «Шин Криэйшн Холдингс» (Sheen Creation Holdings).

«Правительство Российской Федерации уделяет нам особое внимание, это усиливает нашу уверенность в инвестициях на Дальний Восток и вдохновляет нас. Наше предприятие занимается оптовой торговлей и малоэтажным строительством», – сказал генеральный директор компании Лян Вэйцян.

Еще одна китайская компания – «Вэнь Лянь Аквакультура» (Wen Lian Aquaculture) – намерена создать на о.Попова морской биотехнопарк «Островной». Компания  уже успешно реализует в Ольгинском районе Приморского края проект по выращиванию гребешка, трепанга и теперь планирует расширить свое присутствие на рынке. Инвесторы намерены вложить в проект порядка 200 млн долларов.

Вице-премьер подчеркнул, компания, которая вышла с предложением о развитии марикультуры, обладает высокой профессиональной компетенцией. 

«Практически они планируют увеличить объём производства марикультуры на 30%, и у компании накоплен большой опыт работы в этой сфере. Я знаю, что есть интерес к развитию марикультуры в дальневосточных регионах и у других компаний. Считаю, что конкуренция будет полезна», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: марикультура  инвестиции  Китай 


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