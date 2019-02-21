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14 Марта 2019, 15:59 | Регион сегодня

Альфа-Банк в Приморье увеличил кредитный портфель за 2018 год в 1,5 раза

По данным финансовой отчетности за 2018 год операционная прибыль Альфа-Банка в Приморском крае выросла на 35% по сравнению с прошлым годом и составила 1,9 млрд рублей

По данным финансовой отчетности за 2018 год операционная прибыль Альфа-Банка в Приморском крае выросла на 35% по сравнению с прошлым годом и составила 1,9 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель Альфа-Банка в Приморском крае (Владивосток, Уссурийск, Находка) превысил 19 млрд рублей, что в полтора раза выше показателей за 2017 год. Компаниям Приморья за прошлый год Альфа-Банк выдал кредитных средств на  13,8 млрд рублей.  

В Приморском крае банк активно работает с предприятиями оптовой и розничной торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также с компаниями- участниками ВЭД.

«Экспортный потенциал у Приморского края очень высок, почти половину общего объема кредитного портфеля у нас занимают предприятия – участники внешнеэкономической деятельности. Для проведения международных расчетов они активно используют бивалютные сделки. В прошлом году спрос на такой инструмент у наших клиентов вырос вдвое. Компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность, мы предлагаем оформить кредит или гарантию в сумме до 30 млн рублей в течение 2-х рабочих дней без залогов», — отметил управляющий ОО «Дальневосточный» Юрий Хитеев.         

В 2018 году кредитный розничный портфель вырос на 48% и составил 5,5 млрд рублей. Средства клиентов – депозиты и текущие счета – увеличились на 27% и достигли 12 млрд рублей. 

В Приморском крае растет количество пользователей дистанционными каналами банковского обслуживания. В 2018 году банк отменил комиссию за переводы в «Альфа-Мобайл» на счета в другие банки по реквизитам. Это сделало проведение ежедневных операций еще выгоднее и удобнее. Кроме того, Альфа-Банк первый в России предложил клиентам цифровую доставку карты (Digital Delivery).

Сегодня более 35% населения региона активно используют мобильное банковское приложение «Альфа-Мобайл». В 2018 году самыми активными пользователями стали жители Владивостока (50% от общей клиентской базы), затем следует Уссурийск (более 30%), Находка (около 20%).

«Наши результаты в рознице говорят о том, что жители Приморья все больше доверяют Альфа-Банку. Несмотря на растущий спрос на дистанционные банковские сервисы,  многим по-прежнему удобно получать услуги в отделении, — говорит руководитель по развитию сети отделений Альфа-Банка в Приморье Андрей Олейник. —  В текущем году мы планируем расширить сеть офисов на территории края: откроем отделения по обслуживанию физических лиц во Владивостоке и Уссурийске. Во Владивостоке также появится подразделение для высокосостоятельных клиентов и их семей «Альфа Private».

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 

Теги: Приморский край  Альфа-Банк 


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