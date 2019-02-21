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Веселись, народ, Масленица идет! Народные гулянья состоялись в одном из районов Владивостока при поддержке Группы компаний ННК

Жители микрорайона Снеговая Падь проводили Масленицу и повеселились от души. В празднике, организованном администрацией Первореченского района Владивостока, приняло участие АО "ННК-Приморнефтепродукт".

Жители микрорайона Снеговая Падь проводили Масленицу и повеселились от души. В празднике, организованном администрацией Первореченского района Владивостока,  приняло участие  АО «ННК-Приморнефтепродукт».

Блинами с пылу, с жару с вареньем и сметаной, медом и сгущенным молоком, со всевозможными мясными и рыбными начинками угощала горожан, пришедших на праздник целыми семьями, компания АО «ННК-Приморнефтепродукт». Однако не только вкусными блинами, приготовленными тут же, баловала жителей ННК. Горячая выпечка, хот-доги известной торговой марки Sibylla, которой отдает предпочтение большинство автолюбителей, заправляющих свой транспорт на АЗС ННК, были широко представлены на площадке мероприятия и разлетались мгновенно. А к огромному медному самовару с душистым чаем выстроилась целая очередь.


 

Выступления творческих коллективов, масленичный балаган, потешки и частушки, веселые пляски никого из присутствующих не оставили равнодушным. Безусловно, самыми активными участниками праздника стала детвора. С азартом дети соревновались в различных конкурсах и состязаниях, тем более, что побороться было за что – победители получили от ННК-Приморнефтепродукт замечательные призы: яркие рюкзаки и футболки, бейсболки и дождевики фирменных цветов компании. Широкую Масленицу отмечали всем миром. Для гостей постарше, готовых показать свою молодецкую удаль, был организован традиционный на масленичных гуляньях конкурс по подниманию пудовой гири.

Пасмурная погода в этот день не помешала отличному настроению – ведь на ветру развернулись флаги с фирменным логотипом ННК, так напоминающим ласковое весеннее солнце с яркими лучами.


 

Организаторы мероприятия отметили: «Приятно, что ННК-Нефтепродукт откликнулась на наше предложение и поддержала сегодняшний праздник. Мы признательны компании за высокую социальную активность, неравнодушие и надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество»

Завершился праздник по традиции финальным сожжением чучела Масленицы. Издавна считается, что в огне сгорает все плохое, с этого момента приходит настоящая весна, а вместе с ней надежды на благоприятный год, удачу в делах, добрые события в жизни.

Группа компаний ННК реализует на территории Дальнего Востока высококачественное топливо, произведенное на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. Компания всегда активно участвует с жизни регионов своего присутствия, уделяя особое внимание проектам социальной направленности.  «Мы живем во Владивостоке, это наша малая Родина. Поэтому ответственно относимся ко всему, происходящему в городе» - пояснял ранее генеральный директор , АО «ННК-Приморнефтепродукт» Виталий Вершинин.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Масленица  Группа компаний ННК  ННК  Приморнефтепродукт 


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