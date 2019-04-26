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В администрации Владивостока новое назначение
В администрации Владивостока произошли кадровые изменения. Начальником управления транспорта 14 мая назначен Александр Иванов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока..
До назначения в мэрию новый руководитель управления возглавлял транспортный отдел ГБУ «Хозяйственное управление Администрации края».
Свой первый рабочий день в качестве начальника городского управления транспорта Александр Иванов начал со знакомства с руководителями автотранспортных предприятий, специалистами управления.
Своей главной задачей на новом посту Александр Иванов видит в совершенствовании работы общественного транспорта Владивостока. Завершение процесса внедрения безналичной системы оплаты проезда, работа с перевозчиками по вопросу соблюдения ими условий договоров, обновление автопарка – без решения этих вопросов, уверен новый руководитель, у общественного транспорта города нет будущего.
Напомним, накануне городские власти объявили аукцион на закупку 95 дизельных автобусов. Аукцион называют самым крупным за последнее время. На приобретение нового транспорта для Владивостока потратят более 900 миллионов рублей, 95 % из которых выделили краевые власти. Все автобусы встанут на баланс муниципального предприятия «ВПОПАТ-1».
Досье "Дальневосточного капитала": Александр Иванов родился в 1983 году в поселке Лучегорск Пожарского района Приморья. Окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Женат, воспитывает дочь.
Анастасия Котлярова (фото)
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