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Во Владивостоке назначили дату начала купального сезона и определили акульи места
Администрация Владивостока опубликовала постановление от 13.05.2019 №1880 «Об организации летнего отдыха и обеспечении безопасности населения в период купального сезона 2019 года».
Согласно документу, открытие купального сезона назначено на 15 июня, а закрытие – 15 сентября.
В случае обнаружения акул будет организовано оповещение об их появлении и приняты незамедлительные меры по эвакуации населения с морских акваторий.
В целях предотвращения несчастных случаев от нападения акул предписано не использовать для купания места, не внесенные в перечень пляжей, разрешенных к эксплуатации, в том числе расположенные на островных территориях Владивостокского городского округа (острова Рикорда, Шкота, Елена, Энгельма, Фальшивый, Ахлестышева, Лаврова, Уши, Скрыплёва, Скребцова, Наумова, Малый, Клыкова, Пахтусова, Моисеева, Желтухина, Карамзина, Кротова, Сергеева, Моисеева, Циволько, Верховского, Козлова, Два Брата, полуостров Песчаный).
В постановлении также указано: начальникам административно-территориальных управлений Ленинского, Первомайского, Первореченского, Советского, Фрунзенского районов администрации города Владивостока (Ковалевич В.О., Лопатин Ю.Н., Жирнов А.А., Захарченко С.Ф., Сурнев Н.В.) организовать контроль за подготовкой мест массового отдыха населения, расположенных на территории Владивостокского городского округа, к купальному сезону 2019 года.
Управлению муниципальной собственности г. Владивостока указано осуществлять контроль за соблюдением арендаторами условий заключенных с ними договоров аренды в части использования предоставленных земельных участков по целевому назначению.
Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Владивостоку (Гусев С.А.) рекомендовано с 15.06.2019 организовать патрулирование мест массового отдыха передвижными постами патрульно-постовой службы в целях обеспечения охраны общественного порядка.
Автор фото - Марина БОЖКО
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