|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 16 Мая, 22:46 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Плясунья" из Приморья стала победителем в нескольких номинациях Чемпионата России по народным танцам
10 мая в Хабаровске состоялся Кубок Дальневосточного Федерального округа по народным танцам в рамках Чемпионата России по народным танцам.
Заслуженный коллектив Приморского края, ансамбль танца «Плясунья» (Владивостокский городской Дворец детского творчества, художественный руководитель Горбунова Юлия Николаевна) достойно выступил и показал отличные результаты - стал лауреатом 2 степени в номинации «Народный танец» в детской возрастной категории и лауреатом 1 степени в юношеской и молодежной возрастных категориях, лауреатом 1 степени в номинации «Народная стилизация» в юношеской возрастной категории, а также награжден Кубком и Дипломом победителя Кубка Дальневосточного Федерального округа по народным танцам в рамках Чемпионата России по народным танцам, получил право представлять Дальневосточный регион на финальном этапе Чемпионата России по народным танцам, который будет проходить в январе 2020 года в Москве.
Досье "Дальневосточного капитала": Чемпионат России по народным танцам – ежегодное федеральное соревнование хореографических коллективов, призванное определить Чемпионов России по народному танцу в трех возрастных категориях: детской, юношеской и молодежной, а также в номинации «народная стилизация». Чемпионат состоит из Кубков, проводимых в каждом из восьми Федеральных округов России, Открытого Кубка и Финального этапа Чемпионата. Чемпионат проводится с 2015 года. С 2016 года художественным руководителем Чемпионата является Мира Михайловна Кольцова - Народная артистка СССР, художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного Академического хореографического ансамбля «Берёзка».
Журнал "Дальневосточный капитал"
- В Приморье туристам предлагают природные виды "на миллион долларов"
- Дороги Владивостока дождались капитального ремонта
- В Приморье в два раза подешевела курица
- Драме "Коридор бессмертия" посвятили круглый стол "Без права на вымысел"
- Компания с оборотом $45 млрд поможет вывести о.Русский на передовую финансовых технологий
- Фестиваль мидий открывается во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show продлится три дня
- От практики до трудоустройства: студенты выбирают ННК-Приморнефтепродукт
- "Плясунья" из Приморья стала победителем в нескольких номинациях Чемпионата России по народным танцам
- Во Владивостоке назначили дату начала купального сезона и определили акульи места
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.