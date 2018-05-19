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Во Владивостоке начали практиковать "интеллектуальный массаж"

В ходе "сеанса" жители и гости Владивостока испытывают сильные эмоциональные подъемы – улыбаются и даже плачут, но потом приходят еще раз...

Уже более 200 человек стали участниками нового для приморской столицы проекта – интерактивной пешей прогулки «Диалог с морем», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока. Новый туристический маршрут по Владивостоку заработал в мае текущего года, он сочетает в себе развлечение, «интеллектуальный массаж», философский диалог, квест, уличный спектакль и просто полезную прогулку. О необычном развлечении для жителей и гостей приморской столицы рассказал руководитель проекта Станислав Клиников.

Новый туристический маршрут «Диалог с морем» заработал во Владивостоке

– Станислав, простой вопрос: почему «Диалог с морем»?

– Сердце Владивостока – море – служит нашим вдохновением. Жители приморских городов имеют очень глубокую связь с морем, а те, кто живут вдалеке от него, мечтают увидеть его просторы. Вся команда нашего проекта просто влюблена в море, и мы будем жить у него всю свою жизнь. Мы даже в шутку называем себя море-зависимыми. Ведь так и есть: стоит лишь раз увидеть море, чтобы вспоминать о нем всю оставшуюся жизнь. И это вполне объяснимо, потому что именно море является для людей бесконечным источником вдохновения, сил и мудрости. Именно желание усилить связь человека с морем и стало причиной создания проекта.

– Как считаете, у вас получается усилить эту связь?

– Уверен, что получается. Сужу об этом по основным признакам – люди приходят к нам во второй раз, рекомендуют и дарят билеты близким, приводят своих коллег. А в ходе прогулок испытывают сильные эмоциональные подъемы – улыбаются и даже плачут. В конце аплодируют, что совершенно не обязательно. Таким образом они выражают благодарность – нам и морю, конечно.

– Что же происходит с человеком во время прогулки?

– Прогулка длится 40 минут и насчитывает 4 тысячи шагов. Группа встречается возле кафе на ул. Пограничной, 12. Каждый человек получает высокотехнологичные беспроводные наушники и с этого момента становится участником проекта. Сначала группу ведет по городу голос человека, который приехал во Владивосток специально, чтобы увидеть море, о котором он много слышал. И чем дальше, тем больше событий разворачивается вокруг. Но что это за события, я не могу рассказать, ведь тогда раскроется интрига.

В ходе прогулки каждый сможет найти важную для себя часть и подумать о самых важных вещах жизни, которым в суматохе дней редко удается выделить время.

– Вы называете прогулку «Диалог с морем» иммерсивной и интерактивной. Давайте проясним, что это значит.

– Эти слова и вправду не каждому известны. Иммерсивная – значит погружающая, поглощающая в себя. То есть участники прогулки становятся не просто слушателями, а активным участниками проекта. Интерактивная прогулка потому, что в ней присутствуют простые действия и задания, которые выполняют участники в ходе прогулки, они обязательно взаимодействуют с окружающим пространством.

Мы проводим прогулки 3-4 раза в неделю, по выходным, но записываться стоит заранее. Попадают к нам гости по рекомендациям или через нашу страницу в Инстаграме.

– Заинтриговали.

– Работа у нас такая, интриговать. Мы хотим подарить каждому участнику проекта опыт и смыслы, которые несет прогулка, и раскрывать их заранее никак нельзя. Но еще никто не уходил разочарованным.

Отметим, во Владивостоке создается все больше туристических проектов, появляются новые турмаршруты и направления, открывая возможности для привлечения путешественников, как из других регионов России, так и из-за рубежа. Заметно больше стало путешественников из Китая, Японии, Республики Корея. Только в прошлом году Приморский край, где центром притяжения для туристов является Владивосток, посетили свыше 640 тысяч человек из разных стран и 3,5 миллиона туристов из западной части России. Азиатские туристы уже прозвали наш город российской жемчужиной среди стран АТР.

Фотографии предоставлены Станиславом Клиниковым

Журнал "Дальневосточный капитал"

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Комментарии
  • Псевдоним10:34, 14.06.2018

    Умер мент Линник сергей алексеевич брат и сутенёр владивостокской проститутки татьяны линник
  • Бывалая Псевдоним10:38, 14.06.2018

    Очередная секта, последующие встречи будут вдали от моря в малолюдных местах в домах за глухим забором
  • Бывалая Псевдоним10:41, 14.06.2018

    " раскрывать их заранее никак нельзя" - когда мозги об работают, то будет поздно.
  • Псевдоним23:03, 14.06.2018

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