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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 15 Июня, 00:11 |
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Более миллиона пассажиров обслужили в аэропорту Владивостока
За прошедшие пять месяцев аэропорт обслужил 1,073 млн человек - это на 22 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено 561 тысяч человек, а на международных линиях - 512 тысяч.
Количество обслуженных пассажиров в мае 2019 года составило 249 тыс. человек, что превышает показатель предыдущего года на 24 %. Внутренний пассажиропоток составил более 132 тыс. пассажиров. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока аэропорта на внутренних направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в Москву, Южно-Сахалинск и Новосибирск. На внутрикраевых направлениях количество обслуженных пассажиров по итогам прошедшего месяца увеличилось на 23 %, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
Международный пассажиропоток составил 116 тыс. пассажиров. Основное увеличение на международных направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в Республику Корея – пассажиропоток на южнокорейских направлениях увеличился на 46 % за счет рейсов в Пусан, Сеул и Муан.
На японском направлении отмечен высокий рост объемов перевозок - на 127 %, увеличено число рейсов в Токио, Саппоро и Осаку. На китайском направлении рост пассажиропотока на 22 % обеспечили рейсы в Пекин, Санья и Муданьцзян.
По информации пресс-службы Международного аэропорта Владивосток
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