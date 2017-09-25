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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Сентября, 09:32 |
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RPC-2017 пройдет на острове Русский в кампусе ДВФУ
Информационными партнерами и спонсорами конференции являются: "МегаФон", журнал "Дальневосточный капитал", Российская ассоциация искусственного интеллекта.
Целью конференции RPC 2017 является встреча представителей научных кругов и профессиональных разработчиков программного обеспечения для ознакомления с последними достижениями в области компьютерных технологий и приложений, обмена идеями и установления профессиональных связей.
Сопредседатели конференции
Академик Юрий Николаевич Кульчин, Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток, Россия
Академик Игорь Анатольевич Соколов, Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, Москва, Россия
Никита Юрьевич Анисимов, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия
Давид Тьен, IEEE NSW Computer Chapter, Сидней, Австралия
Сопредседатели программного комитета
Доктор технических наук, профессор Валерия Викторовна Грибова
Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток, Россия
Доктор физико-математических наук, профессор Геннадий Семенович Осипов
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, Москва, Россия
Основные научные направления конференции:
Интеллектуальные вычисления
Агентные технологии и Web-приложения
Компьютерные сети, телекоммуникации и мобильная связь
Безопасность информационных технологий
Облачные вычисления: компоненты, методы реализации, приложения
Онтологии различных предметных областей, методы их разработки и оценивания
Информационные технологии в медицине и образовании
Компьютерное зрение, мультимедиа, ГИС-системы
На конференцию RPC 2017 зарегистрировано более 370 участников, представляющих все регионы России, а также 16 иностранных государств. В качестве пленарных докладчиков приглашены известнейшие ученые из США, Израиля, Гонконга, Китая и России. В рамках конференции будет проходить Молодежная конференция по математическому моделированию и компьютерным технологиям. Известнейшие ученые прочтут серию лекций для студентов ДВФУ и участников конференции по современным трендам и новым задачам в области искусственного интеллекта, анализу и обработке больших данных, машинному обучению, облачным технологиям.
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